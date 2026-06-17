Despliegan un amplio operativo para encontrar a Axel Aguilar: rastrean una zona clave en la Ruta 65
La Policía de Río Negro realiza rastrillajes intensivos para dar con Axel Ezequiel Aguilar, visto por última vez en un sector de chacras.
La Policía de Río Negro mantiene un intenso operativo de búsqueda para intentar localizar a Axel Ezequiel Aguilar, cuyo paradero es motivo de preocupación y mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad del Alto Valle.
El despliegue se concentra en una zona específica donde el joven fue visto por última vez y se sostiene de manera permanente con distintos recursos humanos y logísticos.
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La búsqueda se concentra en un sector clave
Según se informó oficialmente, el operativo se desarrolla en el área comprendida entre la Ruta Provincial 65 y el puente de la Ruta Provincial 6, un sector donde investigadores intentan reunir pistas que permitan avanzar en la localización.
En distintos puntos del lugar se llevan adelante recorridas, inspecciones y rastrillajes exhaustivos.
Participan varias divisiones especializadas
De las tareas participan efectivos de la Comisaría 47°, personal de la Brigada de Investigaciones y también agentes de la División Canes, que trabajan de manera coordinada para ampliar el radio de búsqueda.
El objetivo principal es obtener cualquier indicio que permita reconstruir movimientos recientes y dar con el joven lo antes posible.
Supervisión policial en el lugar
El operativo está siendo supervisado directamente por autoridades de la Unidad Regional Segunda.
En el lugar trabajan el jefe de la regional, comisario inspector Eliseo González, junto al jefe de Zona I, comisario inspector Luis Alfaro, quienes coordinan a los distintos equipos afectados al procedimiento.
Piden colaboración urgente a la comunidad
Mientras continúan las tareas, desde la Policía solicitaron la colaboración de vecinos y de toda persona que pueda aportar información que ayude a encontrar a Axel Ezequiel Aguilar.
Ante cualquier dato que pueda resultar útil, pidieron comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana o con el servicio de emergencias 911.
Cómo identificar a Axel Ezequiel Aguilar
De acuerdo a la información difundida oficialmente, Axel tiene las siguientes características físicas:
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Estatura: 1,75 metros
Tez: trigueña
Ojos: marrones oscuros
Seña particular: cicatriz en la ceja derecha
Al momento de ser visto por última vez vestía:
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Jeans cargo color mostaza
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Camperón tipo parca color negra
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