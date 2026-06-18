Cipolletti es el primer municipio en adherir al Etiquetado de Viviendas: de qué se trata la norma

La ciudad abrió una nueva etapa para construir hogares más eficientes tras la aprobación de la ley en el Concejo Deliberante.

Cipolletti se convirtió en el primer municipio de Río Negro en adherir a la Ley Provincial de Etiquetado de Viviendas . Tras la aprobación del Concejo Deliberante , la ciudad abre una nueva etapa orientada a la construcción de hogares más eficientes en el uso de gas y electricidad.

Esta medida representa un paso clave en el trabajo impulsado por el Gobierno provincial para promover la eficiencia energética, el uso responsable de los recursos y la sustentabilidad urbana.

La Ley 5546 establece el marco regulatorio para evaluar, caracterizar e identificar el nivel de eficiencia energética de los inmuebles, ya sean existentes o en proyecto, de carácter público o privado. El instrumento de medición consiste en una etiqueta con categorías que van desde la A (para las viviendas más eficientes) hasta la G (para las de menor eficiencia).

Esta herramienta técnica permite conocer de manera precisa el desempeño energético de una propiedad y estimar su demanda de consumo en aspectos fundamentales del día a día:

Calefacción

Refrigeración

Agua caliente

Iluminación

De esta manera, los propietarios, compradores, desarrolladores y familias de la región contarán con información clara para tomar mejores decisiones al momento de construir, refaccionar, vender o alquilar un inmueble.

Planificación a largo plazo y construcción sustentable

La directora de Proyectos y Regulación de la secretaría de Energía y Ambiente, María del Carmen Rubio, destacó el impacto de la aprobación local: “Es fundamental. Las leyes provinciales necesitamos que sean adheridas por los municipios para que las trabajen dentro de su comunidad y fomenten, en este caso, el sistema de etiquetado de vivienda y la construcción sustentable”.

La funcionaria explicó que la etiqueta aporta “un valor, un indicativo” sobre el consumo de cada hogar, lo que implica “cambiar la forma en la cual construimos, pensando en los consumos energéticos, diseñando y utilizando materiales que hagan que las viviendas consuman cada vez menos energía ”.

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, remarcó que la decisión es de gran relevancia “para la comunidad cipoleña, con todo lo que venimos creciendo y con todo lo que se viene proyectando en el plan de urbanización y crecimiento para la ciudad que queremos, no ahora sino a largo plazo”.

“Es fundamental poder brindarle a nuestra comunidad programas, planes o leyes que puedan generar eficiencia en cuanto a sus recursos, en este caso energéticos”, afirmó Álvarez, quien además valoró el acompañamiento provincial y el trabajo mancomunado entre la Provincia y el Municipio en materia de capacitaciones.

Río Negro avanza en la certificación energética

La decisión de Cipolletti consolida una política pública provincial que ya registra antecedentes directos en la región. En diciembre de 2025, Río Negro emitió las primeras ocho etiquetas de eficiencia energética para viviendas ubicadas en cinco localidades, en el marco de una prueba piloto orientada al sector residencial.

Asimismo, la provincia continúa ampliando su red de profesionales habilitados para auditar los inmuebles. Según los datos oficiales de la Secretaría de Energía y Ambiente, la jurisdicción ya supera los 70 certificadores energéticos, con Bariloche y Cipolletti liderando el ranking de las localidades con mayor cantidad de profesionales registrados.

La iniciativa busca ahora extenderse al resto de los distritos rionegrinos. Al respecto, Rubio concluyó: “Nos ponemos a disposición de todos los municipios que les interese adherir a esta ley y trabajarla dentro de su jurisdicción. Proponemos modelos de ordenanza, como lo hicimos con Cipolletti, y acompañamos todas las consultas que tengan al respecto”.