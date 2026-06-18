Luces Led en Cipolletti: así continúa el cronograma en otros puntos de la ciudad

Conocé en qué barrio avanza el Plan Cipo más LED esta semana. Además, otras obras importantes que anunció el Municipio.

Luminarias Led en gran parte de la ciudad, el objetivo de la Municipalidad de Cipolletti.

El barrio San Jorge ya se luce... Es que la Municipalidad de Cipolletti informó que en esa zona de la ciudad continúa el cronograma de luminarias LED durante la presente semana. Asimismo, se realiza la ejecución de las bases y el zanjeo para la próxima colocación de columnas y luces en Ciclovía de General Paz , desde Perón hacia Mosconi.

En la jornada del miércoles, indicó el Municipio en su sitio web, se colocaron luces LED en calles Entre Ríos, Rosario y Santa Fe (entre Moyano y Simón Bolívar). En el cuadrante a ejecutar en barrio San Jorge , "se colocarán un total de 465 nuevas luminarias", indicaron.

"Estas acciones forman parte del Plan Cipo más LED , que busca modernizar el alumbrado público, mejorar la seguridad vial y peatonal en distintos sectores de la ciudad", comunicaron.

Qué cambia con la tecnología LED

El recambio no solo implica más luz, sino también múltiples beneficios:

Mayor seguridad en la vía pública

Mejor visibilidad para conductores y peatones

Menor consumo energético

Reducción de costos de mantenimiento

La tecnología LED se consolida como una herramienta clave para modernizar la infraestructura urbana. En Cipolletti, el programa busca llegar a distintos barrios con el objetivo de renovar el sistema de alumbrado en toda la ciudad.

luces led cipolletti

Desde el municipio destacaron que estas obras no solo mejoran la calidad de vida, sino que también acompañan el crecimiento urbano con soluciones más eficientes y sustentables.

Más obras en la ciudad: juegos en la plaza

El Plan de renovación de juegos infantiles en espacios verdes de la ciudad continúa. En las últimas horas se iniciaron los trabajos de instalación en Parque Norte.

Los nuevos juegos son más inclusivos y creativos transformando los espacios públicos en lugares de encuentro y diversión para toda la familia.

Juegos Parque Norte

A través de la Secretaría de Obras Públicas se informó que ya finalizaron las tareas de instalación de juegos y ejecución del piso de caucho en la plaza San Martín. En Parque Rosauer también ya finalizó la colocación de los nuevos juegos.

En Paseo del Ferrocarril el sector de juegos infantiles permanecerá cerrado y no estará permitido su uso, hasta fines del mes de junio, ya que se debe continuar con trabajos de colocación de adoquines, y el piso de caucho aún no secó definitivamente.