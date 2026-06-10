El anfiteatro del Paseo del Ferrocarril tendrá techo y nuevas instalaciones

Licitan un domo geodésico para cubrir y renovar el anfiteatro del histórico paseo. La obra permitirá actividades culturales durante todo el año. Enterate cómo quedará y cuanto demandará la obra.

El anfiteatro del paseo del ferrocarril será intervenido con la puesta de un domo que cubrirá la superficie.

El Paseo del Ferrocarril de Cipolletti se prepara para una transformación de alto impacto urbano con una obra que promete cambiar por completo la fisonomía y el uso del anfiteatro ubicado sobre calle Fernández Oro. A través de una nueva licitación pública , el municipio avanzará con la construcción de un domo geodésico que no solo pondrá en valor el espacio existente, sino que lo convertirá en un punto cultural activo durante todo el año.

La Licitación Pública Nº13/26 prevé la ejecución de la obra denominada “ Domo - Anfiteatro Paseo del Ferrocarril”, cuya apertura de sobres se realizará el próximo 18 de junio . El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $101 millones y un plazo de ejecución de cinco meses.

Desde el área de Obras Públicas explicaron que “el anfiteatro presenta actualmente un marcado deterioro en sus estructuras, sumado a la falta de protección frente a las condiciones climáticas”. Esta situación limita su utilización, reduciéndolo a eventos ocasionales y condicionados por el clima.

La intervención busca revertir este escenario mediante una propuesta integral que no solo contempla la restauración del espacio, sino también su modernización y ampliación funcional.

domo anfiteatro paseo ferrocarril El domo cubrirá la estructura del anfiteatro actual. (Foto: render Municipalidad de Cipolletti).

El domo como eje de la transformación

El elemento central del proyecto será la construcción de un domo geodésico metálico que cubrirá completamente el anfiteatro. Se trata de una estructura moderna, eficiente y resistente que permitirá utilizar el espacio sin interrupciones a lo largo del año.

Este tipo de diseño arquitectónico ofrece múltiples ventajas: elimina columnas internas, garantiza una óptima visibilidad desde todos los sectores y aporta una identidad visual distintiva. Además, su estructura liviana y de alta resistencia permitirá enfrentar las condiciones climáticas de la región sin comprometer la durabilidad.

El domo estará vinculado a nuevos elementos de hormigón armado que asegurarán su estabilidad estructural, consolidando un espacio seguro tanto para el público como para los artistas.

El anfiteatro de la Casa de la Música es uno de los escenarios habilitados. El anfiteatro se encuentra a metros de la Casa de la Música y es utilizado para eventos al aire libre. (Foto: archivo)

Mejoras estructurales y nuevas instalaciones

La obra también contempla la restauración de las gradas existentes, que serán reparadas, niveladas y acondicionadas con nuevas terminaciones para mejorar la experiencia de los espectadores.

En paralelo, se ampliará el perímetro del anfiteatro con la incorporación de un escenario elevado, lo que permitirá optimizar la realización de espectáculos y actividades culturales. Esta mejora apunta a profesionalizar el uso del espacio y adaptarlo a distintas propuestas artísticas.

Otro aspecto clave será la renovación del sistema eléctrico. El proyecto incluye la instalación completa de luminarias LED exteriores, tendido subterráneo y nuevos tableros, lo que garantizará mejores condiciones de iluminación, eficiencia energética y seguridad.

El Paseo Cultural se realiza en el predio del ferrocarril de calle Fernández Oro. El Municipio busca potenciar y mejorar el Paseo del Ferrocarril para eventos sociales y culturales.

Un impulso a la vida cultural de la ciudad

Con esta obra, el municipio busca reconfigurar el Paseo del Ferrocarril como un corredor cultural activo. La posibilidad de contar con un anfiteatro cubierto permitirá ampliar significativamente la agenda de eventos, independientemente de las condiciones climáticas.

El nuevo espacio no solo estará destinado a espectáculos artísticos, sino también a actividades comunitarias, ferias, encuentros y propuestas recreativas. De esta manera, se espera fomentar la participación ciudadana y dinamizar la economía local vinculada a la cultura.