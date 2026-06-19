Con agenda mundialista y gastronómica, arranca la Feria Semilla en el Parque Rosauer

La tradicional feria de gastronomía hará su sexta visita a Cipolletti. Esta vez será acompañada por la Feria de la Economía Social de Cipolletti.

La Feria Semilla llega al Parque Rosauer de Cipolletti. Será de viernes a domingo.

Este fin de semana, Cipolletti se convertirá en el epicentro del sabor y el encuentro familiar. Entre este viernes 19 y el domingo 21 de junio , el Parque Rosauer albergará una nueva edición de la Feria Semilla , un evento gastronómico de primer nivel que reúne a emprendedores y chefs de la región.

En esta oportunidad, Feria Semilla se fusionó con la Feria de la Economía Social de Cipolletti. La propuesta llega en un marco especial, potenciada por las celebraciones del Día del Padre y el clima festivo del Mundial 2026 .

El evento, que se desarrollará al aire libre en el predio ubicado sobre las calles Mariano Moreno y Mengelle , representa la sexta ocasión en que la feria hace base en Cipolletti , coincidiendo además con la celebración de su edición número 40 a nivel regional.

Días, horarios y sectores gastronómicos

La actividad comenzará oficialmente el viernes 19 en el horario de 17 a 24, mientras que el sábado 20 y el domingo 21 de junio las puertas se abrirán desde las 12 hasta la medianoche.

Los asistentes se encontrarán con un despliegue de tres jornadas que incluirá un paseo gastronómico y de emprendedores compuesto por:

30 puestos de productores y elaboradores gastronómicos de la región.

60 stands de la Feria de Economía Social, con la participación de artesanos y emprendedores locales.

20 carros gastronómicos y un espacio de Fuegos, donde se ofrecerán platos a las brasas, minutas, shawarma, jugos naturales, licuados y un sector de cerveceros artesanales.

Actividades familiares y pasión mundialista

El espíritu del Mundial 2026 cruzará de forma transversal las actividades recreativas. El sábado 20 de junio, habrá un intercambio de figuritas, sumando propuestas deportivas como básquet, fútbol y sorteos especiales. Asimismo, el plantel profesional del Club Cipolletti formará parte del evento a través de charlas abiertas para dialogar e intercambiar experiencias sobre el fútbol profesional.

Para el entretenimiento familiar, se montará un sector recreativo con canchas de fútbol-tenis pensadas para la interacción entre padres e hijos. El cronograma se completará con trivias interactivas, charlas de costumbres populares y sorteos diarios de camisetas de la Selección Argentina, tablas de picadas, vouchers de consumo para los puestos y canastas de productos de los auspiciantes.

Cocina en vivo y grilla de espectáculos

La gastronomía en tiempo real será uno de los principales atractivos visuales en la zona de fuegos. El sábado 20, desde las 13, el equipo de La Peña La Baraja de Ingeniero Huergo preparará una Gran Paella y cocina al disco. Por otra parte, el domingo 21 a las 15, los estudiantes de la Escuela de Cocineros Patagónicos dictarán un taller abierto de elaboración de tortas fritas.

Cada jornada cerrará con intervenciones musicales en el escenario central conducidas por el DJ Gabriel Salazar. En cuanto a las bandas en vivo, el viernes a las 20 se presentará Nadhir Suárez Dúo, mientras que el sábado a las 20:30 será el turno de Corazón de Melón, agrupación regional de cumbia encargada de musicalizar el cierre de la noche.

Una feria con historia regional

La actual convocatoria consolida el crecimiento de una iniciativa que nació en el Alto Valle rionegrino hace más de una década y que mantiene sus raíces productivas locales.

Los impulsores de la feria recordaron los inicios del proyecto y destacaron la evolución del volumen de participantes: “Arrancamos en marzo del 2015 en el Paseo del Andén, en Roca, con apenas 15 productores y emprendedores gastronómicos. Hoy somos más de 70…”.