Feria Semilla regresa a Cipolletti con la mejor gastronomía, música y actividades para toda la familia

Una fiesta imperdible, marcada por el Día del Padre y la fiebre mundialista. Todo lo que hay que saber del espectacular evento en el Parque Rosauer .

Cipolletti se prepara para vivir tres jornadas espectaculares . Del 19 al 21 de junio, el Parque Rosauer será el epicentro de una gran fiesta popular con entrada libre y gratuita, combinando lo mejor de la producción local con la fiebre del Mundial 2026 también presente.

La esperada Feria Semilla regresa a nuestra ciudad con una propuesta renovada que promete brillar. En esta ocasión, el evento tendrá una temática especial vinculada al Mundial de Fútbol 2026 y a las celebraciones por el Día del Padre , ofreciendo un espacio ideal para el disfrute de toda la familia sobre las calles Mariano Moreno y Mengelle.

La propuesta congregará a más de 30 productores y elaboradores gastronómicos de toda la región, quienes compartirán el espacio con 60 emprendedores y artesanos que darán vida a la colorida Feria de la Economía Social.

Los asistentes podrán disfrutar de un inmenso patio de comidas al aire libre conformado por 20 carros gastronómicos, un exclusivo sector de fuegos y una selecta oferta de cerveceros artesanales para acompañar la amplia variedad culinaria.

Tres días de intensa actividad

La tradicional feria, en el Parque Rosauer, comenzará el viernes 19 de junio en el horario de 17 a 24. En tanto, durante el fin de semana del sábado 20 y domingo 21, el horario se extenderá desde las 12 hasta la medianoche.

Entre las múltiples propuestas recreativas, se montarán canchas de fútbol-tenis y se brindarán charlas sobre cocina, deportes y costumbres populares. Además, el público podrá participar de trivias interactivas y disfrutar de un imponente show de fuegos en vivo, donde reconocidos cocineros e instituciones regionales realizarán preparaciones a gran escala, como paellas gigantes y cocina al disco.

Gran Paella y pasión por la pelota

El sábado será uno de los días más convocantes. Desde las 13, los visitantes podrán deleitarse con la tradicional Gran Paella, que estará a cargo de los integrantes de La Peña La Baraja de Ingeniero Huergo.

Ese mismo día, a partir de las 15 se realizará el intercambio de figuritas del Mundial 2026, una actividad que estará acompañada por juegos, sorteos especiales y dinámicas deportivas. Se anuncia que jugadores del plantel profesional del Club Cipolletti estarán presentes para compartir experiencias y anécdotas futboleras con todos los hinchas.

feria semilla cipo

Para los amantes de lo dulce, el domingo a las 15, estudiantes de la Escuela de Cocineros Patagónicos dictarán un taller abierto enfocado en la elaboración de tortas fritas, ideal para acompañar el mate de la tarde.

Sorteos exclusivos y música en vivo

A lo largo de las tres jornadas, el escenario vibrará al ritmo de diversos artistas. El DJ Gabriel Salazar será el encargado de ponerle el broche de oro al cierre de cada noche. El line-up se completa el viernes con la presentación de Nadhir Suárez Dúo, mientras que el sábado el ritmo tropical se apoderará del parque de la mano de la banda regional de cumbia Corazón de Melón.

Además de los espectáculos, la organización realizará sorteos diarios que incluirán camisetas de la Selección Argentina, tablas de picadas, vouchers de consumo y canastas repletas de productos aportados por los auspiciantes del evento.

Con esta potente combinación de producción local, gastronomía de primer nivel, deportes y buena música, la Feria Semilla se perfila, una vez más, como la cita obligada para celebrar en Cipolletti.