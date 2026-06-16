Buscan maquinistas en Cipolletti: el Municipio abrió una convocatoria y así podés postularte

La Municipalidad de Cipolletti lanzó una búsqueda de personal con experiencia en maquinaria vial. Dónde presentar el CV y cuáles son los requisitos.

La búsqueda está dirigida a personas que cuenten con experiencia previa. Foto: Gentileza.

La Municipalidad de Cipolletti anunció una nueva convocatoria destinada a incorporar personal para cubrir puestos de maquinistas de motoniveladoras dentro del área de Servicios Públicos .

La búsqueda está dirigida a personas que cuenten con experiencia previa en el manejo de este tipo de maquinaria, un requisito central para acceder al puesto.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que la convocatoria apunta específicamente a sumar trabajadores que puedan desempeñarse como operadores de motoniveladoras , equipos fundamentales para distintas tareas vinculadas al mantenimiento urbano y trabajos viales en la ciudad.

Cómo y dónde postularse

Quienes estén interesados en acceder a esta oportunidad laboral deberán presentarse personalmente con Currículum Vitae en mano en la Secretaría de Servicios Públicos.

La oficina funciona en Saturnino Franco 2050, en Cipolletti. Informaron que la recepción de postulantes se realiza de lunes a viernes, en el horario de 7 a 14.

El requisito clave para aplicar

Desde el Municipio remarcaron que es indispensable acreditar experiencia en la conducción de motoniveladoras, ya que se trata de una tarea técnica vinculada al funcionamiento operativo del área.

Para consultar más información sobre esta convocatoria laboral se puede ingresar al sitio oficial del Municipio: Municipalidad de Cipolletti

Río Negro abrió una base de datos para conseguir trabajo: cómo y dónde subir tu CV

El Gobierno de Río Negro puso en marcha una nueva herramienta digital para aquellas personas que se encuentren en la búsqueda de trabajo. Se trata de una base de datos provincial destinada a las personas desocupadas que aspiran a una nueva oportunidad laboral.

A través de la web de Trabajo, los interesado podrán cargar su currículum vitae de manera gratuita y acceder a futuras búsquedas laborales impulsadas por empresas, organismos y diferentes sectores productivos de la provincia. Los aspirantes deberán ingresar a www.trabajo.rionegro.gov.ar y registrar su currículum vitae para acceder a su próxima oportunidad laboral.

La herramienta forma parte del Servicio de Empleo Rionegrino (SER) y tiene como objetivo conectar a los trabajadores rionegrinos con oportunidades concretas en distintos puntos del territorio provincial.

Además del registro de CV, el sistema brinda orientación laboral, capacitaciones y asistencia para mejorar las posibilidades de inserción en el mercado laboral.