El proyecto del basural regional se tratará en una sesión especial sobre medio ambiente

El proyecto de adhesión al basural regional se tratará sobre tablas en una sesión en la que se espera participación de vecinos para escuchar voces a favor y en contra.

El tratamiento del proyecto del basural regional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos ( GIRSU ) en Cipolletti tendrá un escenario de debate abierto entre concejales y vecinos. El proyecto contempla la gestión conjunta de los basurales de municipios del Alto Valle en la ciudad.

Tras lo acordado en la comisión de labor parlamentaria , se resolvió postergar el debate de la iniciativa regional para la sesión siguiente, con el objetivo de tratarlo "sobre tablas" y permitir la participación activa de los vecinos en un marco de exposición pública y transmisión en vivo.

La decisión de modificar la fecha de tratamiento responde a la búsqueda de mayor participación comunitaria , dado que las comisiones habituales del cuerpo legislativo funcionan de carácter cerrado. Al debatirse directamente en el recinto, la comunidad local tendrá la posibilidad de seguir de cerca cada uno de los lineamientos.

E.C.P BASURAL (41) El Concejo Deliberante debatirá la adhesión de Cipolletti al basural regional. Estefania Petrella

"Decidimos en la obra parlamentaria que se trate sobre tablas, para que la gente pueda venir a exponerlo en la sesión, saben que las sesiones quedan grabadas, se transmiten en vivo, nos pareció darle, era la manera de darle más importancia y entidad al tema, porque las comisiones ustedes saben que son cerradas", explicaron desde el plano legislativo local respecto a la metodología elegida.

A esta planificación institucional se sumó una cuestión de agenda del propio poder ejecutivo: "Aparte la Secretaria de Medio Ambiente estaba de viaje la semana próxima, así que yo creo que va a ser un buen tema", se argumentó para justificar la postergación de su análisis.

El impacto del proyecto GIRSU en la ciudad

La iniciativa de carácter regional busca mitigar la problemática histórica que mantiene Cipolletti con su actual esquema de vertido de desechos. De implementarse el proyecto, la ciudad se consolidará como un nodo central al albergar la planta de procesamiento para el tratamiento de los residuos de la zona.

El proyecto contempla además un fuerte componente social y de inclusión para las personas que actualmente se sustentan de manera informal con la recolección de materiales. El gobierno provincial ya realizó un relevamiento primario de la gente que trabaja en los basurales como recicladores.

Para el ejido urbano, la puesta en marcha de este complejo integral "significa un avance importantísimo el tratamiento de los residuos, donde seríamos planta para trabajar todo eso, algo que hoy sabemos que tenemos un problema con el tema del basural", se destacó desde el Municipio.

Una sesión con agenda exclusivamente ambiental

El debate en el Concejo Deliberante no se limitará únicamente al marco regulatorio y operativo del GIRSU. La jornada legislativa estará completamente abocada a las problemáticas de sustentabilidad, reconocimiento y concientización que atraviesan a la comunidad cipoleña.

Dentro del temario previsto, se incluirá el respaldo a actividades locales recientes y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil: "El GIRSU va a ser una sesión de medio ambiente porque también no solo se va a expresar GIRSU, sino que se va a expresar la declaración de interés a la expo de medio ambiente que hubo el otro día y también con el trabajo que viene haciendo la Fundación Siendo", se informó.

De esta manera, las autoridades locales buscan consolidar un espacio de discusión integral que no solo resuelva la gestión técnica y operativa de los residuos, sino que potencie la concientización ambiental y ofrezca un resultado definitivo al tratamiento de la basura en la región.