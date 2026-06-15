El gremio docente ADUNC vuelve al paro en la Universidad Nacional del Comahue, pese al acuerdo con Nación

El gremio docente ADUNC iniciará este martes en la UNCo un paro que se extenderá hasta el sábado. Exige que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

Sigue la lucha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mejores salarios en la UNCo. El gremio docente ADUNC, como parte de la CONADU Histórica, concretará un paro desde este martes hasta el sábado. Rechazaron acuerdo.

El gremio docente ADUNC iniciará en la Universidad Nacional del Comahue este martes 16 un paro de actividades que se extenderá hasta el sábado 20 . La protesta se concretará en reclamo del cumplimiento ya de la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo del reciente acuerdo de la mayoría de los sectores universitarios del país con el gobierno nacional.

Luego de una serie de asambleas concretadas en ocho asentamientos de la UNCo , representantes de ADUNC participaron el jueves pasado en el congreso de la CONADU Histórica, organización federativa a la que pertenece. Allí, plantearon el mayoritario mandato de las bases contrario a la propuesta que formuló Nación para poner fin al prolongado conflicto de las Universidades Nacionales por un mayor presupuesto y mejores salarios para docentes y no docentes.

A la postre, la postura de ADUNC coincidió con la decisión adoptada por la CONADU Histórica , que rechazó por amplia mayoría la propuesta del gobierno nacional y ratificó el prolongado paro de actividades convocado con anterioridad para su concreción durante la semana actualmente en curso.

La determinación de la entidad federativa, con el apoyo incluido del gremio de la UNCo, afectará el dictado de clases en distintas Universidades Nacionales de la Argentina. Será un signo de que el malestar con las políticas universitarias de Nación sigue existiendo y que el entendimiento alcanzado con Nación por otras organizaciones e instituciones universitarias no conformó a todos y no fue unánime.

En un pronunciamiento público, la CONADU Histórica destacó la "amplísima participación de las bases" de la organización en el congreso efectuado el jueves pasado y resaltó los reclamos que mantiene: "recomposición salarial de acuerdo a la Ley de Financiamiento Universitario y el presupuesto para el funcionamiento de las Universidades Públicas y becas estudiantiles". Su lucha sigue siendo "en defensa de la Universidad Pública, con salarios dignos".

Vale indicar que el acuerdo con Nación que no respaldó ADUNC y la CONADU Histórica incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes del 24,33 por ciento, que se aplicará a través de un 21,33 por ciento en junio y un 3,3 por ciento en octubre. Además, prevé el mismo incremento para el piso de garantía salarial, que es considerado una suerte de sueldo mínimo de la docencia universitaria.

Aumentos y refuerzos

Asimismo, se contempla una suba del 20 por ciento para los gastos de funcionamiento de las Universidades, un refuerzo de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios y un aumento del 50 por ciento para las becas Manuel Belgrano.

El titular de ADUNC, Francisco Garrido, manifestó que su gremio y su federación exigen que "se cumpla en plenitud la Ley de Financiamiento Universitario, que el gobierno nacional sigue negándose a aplicar" en forma cabal y completa. Recordó que la Ley hasta la actualidad "sigue judicializada", habiendo transcurrido "ya más de 240 días" de incumplimiento gubernamental de la norma.

A pesar del rechazo al entendimiento con la gestión del presidente Javier Milei, el dirigente puso de relieve que "ahora se abre una nueva etapa", puesto que "luego de dos años de no reconocer nuestra paritaria, el gobierno nacional ha tenido que reconocer la paritaria en el acuerdo de la semana pasada".

Recomposición salarial y paritarias

En consecuencia, "nosotros iremos a la discusión en nuestra propia paritaria también por la recomposición salarial y distintos puntos que surjan de las necesidades docentes. Seguramente, hagan lo propio los no docentes y, seguramente, la Federación Universitaria Argentina haga lo propio para seguir reclamando para becas y distintas necesidades" relacionadas con el proceso educativo.

Recalcó que "se abre una nueva etapa, en la que vamos a tener reclamos a nivel paritario y vamos a continuar con el reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario".

A todo esto, "el cuatrimestre actualmente se está finalizando y habrá que ver cómo inicia el semestre que viene", mientras se evalúa la implementación que hace el gobierno de los compromisos que ha asumido.

Además, "nosotros tendremos nuestra próxima paritaria como máximo en septiembre y de acá a septiembre también habrá que ver qué hace el gobierno a nivel de la recomposición salarial".

Votaciones por mayoría

Sobre las votaciones que hubo en ADUNC y en la CONADU Histórica para determinar la aceptación o el rechazo del acuerdo con el gobierno, Garrido señaló que en ambos casos la decisión en contra del entendimiento se dio por mayoría, es decir, que no hubo definiciones unánimes.

"Convivieron dos miradas respecto al acuerdo, aunque la expresión final fue mayoritariamente de rechazo", puntualizó y precisó que "una mirada entendía que correspondía aceptar y que la propuesta" del gobierno "era reflejo de un avance de la lucha de los sectores que venimos peleando por la Universidad Pública, aunque no satisfacía la totalidad de nuestras demandas".

Rechazo y mantener el paro

"La otra visión, que se expresó como más solidaria por el rechazo, consideró insuficiente la propuesta y que lo que correspondía era garantizar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario" y seguir adelante con el paro de actividades programado.

En la UNCo, como en otras Universidades del país, "convivieron ambas miradas". En el caso de la casa de altos estudios regional, de las ocho asambleas que se efectuaron en su momento en otros tantos asentamientos el resultado fue parejo: cuatro de ellas apoyaron el acuerdo y cuatro lo rechazaron.

En el resultado final, prevaleció la voluntad de desestimar la formulación gubernamental, al contarse los votos que surgían de las asambleas y determinarse cuál posición era la mayoritaria.

Los asentamientos que se pronunciaron por mayoría en apoyo del entendimiento fueron Neuquén capital, que nuclea a varias facultades, Cinco Saltos, San Martín de los Andes y San Antonio Oeste. En tanto, en contra se manifestaron, también por mayoría, los asentamientos ubicados en General Roca, Viedma y San Carlos de Bariloche.

Siendo Neuquén, con diferencia, el asentamiento más grande de todos, además de ser la sede central de la UNCo, no pudo hacer prevalecer su cuantía porque la votación estuvo muy dividida, es decir, no hubo tanta diferencia entre el respaldo y el rechazo como para descompensar la balanza general.

En Cipolletti, en contra del acuerdo

En relación con Cipolletti, la asamblea efectuada nucleó a docentes de las facultades de Ciencias de la Educación y Psicología y de Ciencias Médicas, predominando el rechazo, como ya se apuntó.

A nivel nacional, en el congreso de la CONADU Histórica la situación fue parecida a la registrada en el Comahue. Garrido indicó que "algunas asociaciones de base fueron por unanimidad por la aceptación, otras, la mayoría, fueron por unanimidad por el rechazo y hubo una serie de asociaciones de base que tenían la votación dividida". Al final, democráticamente, se impuso la desaprobación y ahora habrá paro.