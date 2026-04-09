Presentaron los avances técnicos del GIRSU para ordenar los residuos en la región

Con apoyo internacional, el GIRSU proyecta cerrar basurales a cielo abierto en el Alto Valle y avanzar hacia un sistema de residuos más sustentable.

El proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos ( GIRSU ) para el Alto Valle volvió a mostrar avances esta semana con una intensa agenda de trabajo que combinó recorridas territoriales, reuniones técnicas y una presentación institucional que reunió a intendentes y autoridades provinciales.

Se trata de una iniciativa que, desde el Gobierno de Río Negro , es presentada como la base de un cambio estructural en el tratamiento de residuos, con impacto directo en más de 200 mil habitantes de la región.

Impulsado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el GIRSU Alto Valle apunta a dejar atrás el modelo fragmentado y los basurales a cielo abierto, para avanzar hacia un sistema regional integrado, con estándares ambientales más exigentes y financiamiento internacional.

GIRSU ALTO VALLE - PRESENTACIÓN TÉCNICA (1) El Gobierno de Río Negro en conjunto con la Agencia Francesa de Desarrollo presentaron avances técnicos sobre el proyecto.

Un sistema regional con seis municipios

El proyecto involucra a los municipios de Cipolletti, Allen, General Fernández Oro, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero, cuyos intendentes participaron de las distintas instancias desarrolladas durante la semana. El objetivo es consolidar un esquema de trabajo conjunto que permita ordenar la gestión de residuos en toda la región, optimizando recursos y reduciendo el impacto ambiental.

En ese marco, la agenda incluyó recorridas de campo en distintos nodos del sistema, donde se relevaron aspectos socioambientales y se validaron en territorio los diagnósticos elaborados previamente. Estas visitas fueron clave para ajustar las propuestas técnicas a la realidad de cada localidad.

En paralelo, se llevaron adelante mesas técnicas de trabajo donde se avanzó en aspectos legales, financieros y socioambientales. Entre los puntos abordados se destacan la revisión de convenios interjurisdiccionales, los marcos de gestión ambiental, los estudios de impacto y los planes de inclusión social para recuperadores urbanos.

GIRSU ALTO VALLE - PRESENTACIÓN TÉCNICA La iniciativa involucra a cerca de 200 mil habitantes del Alto Valle que se verán favorecidos.

Presentación técnica y financiamiento internacional

Uno de los momentos centrales fue la presentación técnica del proyecto, a cargo de una consultora especializada que acompaña a la Provincia en el desarrollo del GIRSU. Allí se detallaron los lineamientos del sistema regional, las futuras infraestructuras y el esquema de implementación por etapas.

Posteriormente, representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) expusieron los criterios y estándares requeridos para el financiamiento internacional, un componente clave para la concreción del proyecto.

La secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, destacó que el GIRSU se encuentra en una etapa de consolidación: “Estamos avanzando en la validación del enfoque regional, en la adhesión de los municipios y en la implementación por etapas. La decisión política del Gobernador está y venimos trabajando hace un año y medio con un objetivo claro. Además, ya se inició el plan de inclusión social”.

E.C.P BASURAL (14) Los basurales a cielo abierto son una de las grande problemáticas ambientales y sociales que enfrentan los municipios de todo el país. Estefania Petrella

Un cambio de paradigma en la gestión de residuos

Por su parte, la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, remarcó que el éxito del proyecto dependerá del compromiso colectivo. “La recolección funciona, pero el problema es el tratamiento. El residuo no termina cuando se recolecta: hay que transformar todo el sistema. Hoy tenemos las bases técnicas y el desafío es que los municipios se apropien de esta herramienta”, sostuvo.

El GIRSU propone un modelo que incluye tratamiento previo de residuos, estaciones de transferencia, plantas de clasificación y un complejo socioambiental, además de un fuerte componente social con la formalización del trabajo de los recuperadores urbanos.

Desde el Gobierno provincial destacan que la implementación del sistema permitirá mejorar las condiciones sanitarias, reducir la contaminación, optimizar los recursos municipales y generar empleo a partir de la inclusión de trabajadores informales en un esquema formal.

Además, se plantea como una solución estructural a una problemática histórica en el Alto Valle, donde los basurales a cielo abierto siguen siendo una constante.