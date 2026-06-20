Certificado Único de Discapacidad: la junta evaluadora llega a Cipolletti

La Junta Evaluadora itinerante anunció jornadas de atención para Cipolletti y Villa Regina. Todos los detalles de cada jornada.

El Certificado Único de Discapacidad se podrá tramitar en Cipolletti el

Con turnos ya asignados, la Junta Evaluadora Itinerante de la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad visitará Villa Regina y Cipolletti el 24 y 25 de junio respectivamente. El operativo permitirá acercar las evaluaciones a vecinos y vecinas, agilizando el acceso al Certificado Único de Discapacidad .

De esta manera, la Junta Evaluadora continúa recorriendo la provincia con nuevas jornadas de atención.

El próximo miércoles 24 de junio , el equipo atenderá en la Asociación Amuchen de Villa Regina , mientras que el jueves 25 de junio hará lo propio en Cipolletti . En ambos casos se trabajará con turnos previamente otorgados, en el horario de 8.30 a 12 y de 13.30 a 16.15.

La iniciativa tiene como objetivo agilizar los tiempos de atención, revisar cada situación de manera personalizada y continuar fortaleciendo el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD), una herramienta fundamental para el ejercicio de derechos y el acceso a prestaciones y servicios.

La modalidad itinerante permite acercar las evaluaciones a distintas localidades, optimizando la organización del trabajo y evitando traslados innecesarios para las personas y sus familias.

Actualmente, Río Negro cuenta con 14 Juntas Evaluadoras distribuidas estratégicamente en el territorio provincial, lo que permite ampliar la cobertura y acompañar a más personas en el proceso de evaluación y certificación.

De esta manera, la Provincia continúa fortaleciendo las políticas públicas de inclusión y accesibilidad, acercando respuestas concretas y garantizando una atención más cercana en cada región.