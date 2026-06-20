Agresión a una docente en Cipolletti: Educación se presentará como querellante en la Justicia

El ministerio de Educación anunció que acompañará la denuncia realizada por la docente y solicitará intervenir de manera activa en la causa penal.

El ministerio de Educación se presentará como querellante en la causa por la agresión a una docente.

Tras el lamentable hecho en el cual una docente de una escuela de Cipolletti fue agredida por otra persona dentro del establecimiento, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro tomó la decisión de intervenir directamente en el ámbito judicial. Las autoridades escolares y la maestra afectada ya radicaron la denuncia correspondiente, y la cartera educativa solicitará formalmente a la Justicia actuar bajo la figura de querellante en la causa iniciada contra la mujer denunciada.

Según la denuncia de la docente, la madre de un alumno la increpó verbalmente con amenazas antes de propinarle un golpe en el rostro . Tras el repudiable suceso, se activaron de inmediato los protocolos institucionales.

Esta acción institucional busca respaldar de manera efectiva la presentación legal y sentar un precedente firme ante agresiones dentro del ámbito escolar. Asimismo, desde el organismo se confirmó que se accionará de la misma manera respecto a una situación similar que ocurrió en otro establecimiento educativo de Cipolletti .

Abordaje integral y medidas de protección institucional

La docente agredida, quien cuenta con 25 años de intachable trayectoria en la educación, manifestó su profunda consternación ante un hecho inédito en su carrera. Y sumamente desagradable, por cierto.

Explicó a LM Cipolletti que la agresora ingresó de forma repentina exigiendo atención inmediata en un horario asignado a otras familias. A pesar de los intentos por calmar la situación y ofrecerle un turno alternativo, la mujer "incrementó su nivel de violencia".

Ante la gravedad de la situación, el gobierno provincial puso en marcha de manera inmediata un dispositivo de abordaje integral y articulado, diseñado especialmente para dar respuesta a situaciones complejas que involucran a los integrantes de la comunidad educativa. Como parte de este protocolo, se está brindando un acompañamiento y apoyo total e incondicional a la docente que resultó afectada por el ataque.

Por otra parte, las autoridades del Consejo Escolar de Cipolletti establecieron una comunicación directa tanto con la docente damnificada como con la directora de la institución escolar, con el objetivo de ponerse a entera disposición y brindar la contención necesaria tras el repudiable episodio.

Escuela 19 La docente de la Escuela 19 contó a LM Cipolletti cómo fue el ataque.

Coordinación de seguridad y entornos seguros

Con el propósito de prevenir nuevos incidentes y resguardar las instituciones, desde el área de Educación se inició un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro. Mediante esta articulación entre ministerios, se busca coordinar e implementar las medidas de seguridad que resulten necesarias para proteger a la comunidad educativa ante cualquier intento de agresión.

Desde el Ministerio de Educación enfatizaron que no se concibe ningún tipo de violencia hacia los integrantes de las comunidades educativas. En este marco, las autoridades ratificaron que se continuará trabajando bajo un esquema de acompañamiento integral, promoviendo las acciones legales correspondientes y velando por el cuidado de entornos seguros tanto para enseñar como para aprender.

La docente logró salir de su oficina para buscar ayuda de la portera y de otra maestra, quienes presenciaron la escena. Sin embargo, no pudo evitar el impacto físico. La maestra remarcó que las secuelas psicológicas y emocionales son el daño más difícil de superar tras sufrir un ataque en su propio espacio laboral, nada menos que en una institución educativa, con lo traumático que ello resulta

Actualmente, la Justicia ha dictado medidas de restricción y protección, mientras se gestiona la custodia policial, al tiempo que la docente se somete a placas y estudios médicos.