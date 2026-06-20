"Muerte dudosa" de la nena del barrio San Pablo, en Cipolletti: qué determinó la autopsia

Bajo esa carátula avanza la investigación. Los resultados preliminares del examen físico al cuerpo de la pequeña.

Se conoció este sábado el resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de la nena del barrio San Pablo cuya muerte conmociona a todo Cipolletti .

Si bien la fiscal del caso pretende sumar nuevos elementos y se mantiene la carátula de “muerte dudosa” , en el análisis físico de rigor “no se detectaron indicios de criminalidad” , de lo que se desprendería que se trató de una muerte natural.

Así lo informaron a LM Cipolletti fuentes judiciales, que no obstante aclararon que la investigación sigue su curso y ya solicitaron, a instancia de la fiscal de turno Alejandra Altamira "unos informes específicos que podrían llegar a estar el lunes”.

Dicha documentación en teoría estaría vinculada “a la cuestión de la patología que padecía y determinar cuál era el estado de salud en el que estaba la niña”.

Muerte de niña

“Hasta ahora no se han registrado índices de criminalidad ni a simple vista, cuando llegó al Hospital ni del examen preliminar de la autopsia”, recaló el vocero judicial.

Cabe recordar que la menor, de 4 años, falleció en las primeras horas del viernes. Vivía junto a su familia en una casa de calle 9 de Julio y llegó al Hospital local sin signos vitales.

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