Secuestraron más de media tonelada de carne en mal estado en carnicerías

Un operativo intensivo en carnicerías del Alto Valle detectó numerosas irregularidades. Se ordenó el secuestro de 585 kilos de carne y chacinados.

Un importante operativo de control en General Roca derivó en el secuestro de más de 585 kilos de carne y chacinados . Los productos representaban un riesgo directo para la salud pública y fueron retirados de circulación en una acción conjunta entre fuerzas policiales y organismos gubernamentales.

El procedimiento, que se extendió durante dos jornadas intensivas, formó parte de las tareas permanentes del Estado para combatir el comercio ilegal de productos cárnicos y asegurar que los alimentos que llegan a los consumidores cumplan con las exigencias sanitarias.

Las tareas de control estuvieron a cargo de la Policía de Río Negro , puntualmente a través de la Brigada Rural y personal de la Policía Montada . Los efectivos trabajaron en coordinación con inspectores del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo , la Secretaría de Ganadería de la provincia y áreas del municipio local.

En total, los equipos de control fiscalizaron 25 carnicerías ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Tras las verificaciones, se detectaron graves anomalías en cinco comercios, lo que derivó en el decomiso inmediato de la mercadería y en la confección de las actas de infracción correspondientes a la legislación ganadera y sanitaria vigente.

carne secuestro Se inspeccionaron 25 carnicerías en el Alto Valle y secuestraron media tonelada.

Productos en descomposición y faena clandestina

A medida que avanzaron las inspecciones, las autoridades constataron diversas irregularidades que pusieron en alerta a los organismos de control. Entre los principales hallazgos se reportaron:

Cortes de carne sin la rotulación obligatoria.

Chacinados de elaboración clandestina.

Mercadería sin la documentación sanitaria que acredite su procedencia legal.

Alimentos almacenados en condiciones inadecuadas que comprometían su calidad.

El hecho más crítico se registró en uno de los locales comerciales, donde los inspectores hallaron una importante cantidad de carne vacuna, de cerdo y embutidos en avanzado estado de descomposición. Debido al estado deficitario del almacenamiento y al peligro que representaba para la población, toda la mercadería fue incautada para evitar su comercialización.

Destrucción de la mercadería secuestrada

El volumen total de lo incautado superó la media tonelada de alimentos, abarcando carne de vaca, cerdo y diversos embutidos. Tras finalizar los procedimientos en los locales y labrar las actas de infracción correspondientes, se procedió a la destrucción total de los productos bajo estricta supervisión y siguiendo los protocolos establecidos, impidiendo así que reingresaran al circuito de venta legal.

Desde la Policía de Río Negro destacaron la relevancia de estos controles preventivos en la región. Según señalaron las autoridades, este tipo de intervenciones no solo permite identificar irregularidades comerciales, sino que también funciona para desalentar la práctica de la faena clandestina y fortalecer la seguridad alimentaria en las distintas localidades rionegrinas.