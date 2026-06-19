El empleo privado sigue creciendo en Río Negro, a diferencia de la tendencia nacional

El gobierno de Río Negro destacó que los indicadores de empleo privado tuvieron una leve alza en el relevamiento de marzo, a diferencia de lo ocurrido en el país.

Río Negro volvió a ubicarse entre las provincias que generan empleo privado registrado en el país. En marzo de 2026, la provincia fue una de las 5 jurisdicciones con crecimiento mensual , mientras el promedio nacional sigue marcando una caída del 0,1%.

El dato —de la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación — confirma una tendencia que Río Negro viene mostrando en distintos indicadores de actividad : más producción, más inversión, más movimiento económico y mejores condiciones para sostener el empleo.

Río Negro se ubicó así dentro del reducido grupo de provincias que lograron crecer en empleo privado registrado . Según el informe, solo 5 de las 24 jurisdicciones tuvieron resultado positivo: Neuquén encabezó la medición con una suba del 0,9%, seguida por San Juan y Tucumán, con 0,3%; mientras que San Luis y Río Negro crecieron 0,1%.

empleo obra El empleo privado aumentó levemente, a diferencia de la tendencia nacional.

El informe también marca un dato político y productivo de fondo: el crecimiento consolidado de la Norpatagonia, con Río Negro y Neuquén como las únicas provincias patagónicas que lograron resultado positivo. Esta dinámica confirma el peso de una alianza estratégica que se expresa en actividad económica, trabajo, servicios, logística e infraestructura.

Empleo en obras

El empleo privado aumentó levemente, a diferencia de la tendencia nacional. “Detrás de este dato hay más producción, más inversión y más oportunidades para los rionegrinos. Energía, minería, turismo, industria, comercio y agro empiezan a mostrar el impacto de una provincia que apuesta al desarrollo”, expresó el gobernador Alberto Weretilneck.

El crecimiento del empleo privado se suma a otros datos que marcan el pulso de la economía provincial. Río Negro ya se ubica por encima del promedio nacional en empleo privado registrado cada 1.000 habitantes, con 154 trabajadores contra una media argentina de 144.

También mostró una mejora interanual del 31,8% en la construcción, mientras otros sectores vinculados a la producción, el comercio, los servicios y el turismo sostienen niveles de actividad que explican el movimiento económico en distintas regiones.

duplicar norte El empleo privado aumentó levemente, a diferencia de la tendencia nacional.

Otro indicador favorable fue el consumo de combustibles, donde Río Negro registró en abril una suba interanual del 2%, frente a una caída nacional del 2,4%. El dato refleja mayor circulación, actividad productiva y movimiento comercial en la provincia, en contraste con el retroceso observado en buena parte del país.

A este escenario se suma el impacto de las inversiones estratégicas que ya están en marcha. El proyecto VMOS implica más de U$S 1.000 millones para Río Negro en 13 años y una obra clave para conectar Vaca Muerta con la costa atlántica rionegrina. En paralelo, el desarrollo del GNL en el Golfo San Matías proyecta una inversión de U$S 1.300 millones, con impacto directo en empleo, proveedores, infraestructura y servicios.

La Provincia también viene consolidando herramientas para que ese crecimiento quede en Río Negro. La Ley 80/20 garantiza prioridad para trabajadores rionegrinos en las grandes inversiones, mientras el registro de proveedores locales busca que más empresas de la provincia participen de la nueva etapa productiva.

“Sabemos que falta mucho. Que todavía hay rionegrinos buscando trabajo y sectores que necesitan seguir creciendo. Pero también sabemos que este es el rumbo correcto”, concluyó el Gobernador.