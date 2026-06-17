Cipolletti será sede de un mega encuentro para abrir nuevas inversiones y generar empleo en Río Negro

El evento buscará potenciar inversiones, fortalecer parques industriales y generar nuevas oportunidades productivas en Río Negro.

La actividad se realizará el próximo miércoles 24 de junio. Foto: Gentileza.

Cipolletti será escenario de un importante encuentro que reunirá a empresarios, especialistas y referentes del sector industrial de distintos puntos del país en una jornada enfocada en inversiones, desarrollo y crecimiento regional.

Se trata del Nodo APIA Río Negro 2026 , una iniciativa que busca fortalecer el ecosistema industrial y consolidar nuevas oportunidades productivas en la provincia.

La actividad se realizará el próximo miércoles 24 de junio en el Centro de Exposiciones y Artes Roberto Abel y reunirá a representantes de parques industriales, cámaras empresariales, emprendedores, especialistas y funcionarios del sector público y privado.

La propuesta girará bajo el lema “Industria, sostenibilidad y desarrollo conectados al futuro”. El encuentro es impulsado por el Gobierno de Río Negro junto a la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA).

Qué temas estarán sobre la mesa

Durante la jornada se debatirán distintos ejes vinculados al crecimiento productivo y al desarrollo industrial de la región.

Entre los temas centrales figuran financiamiento productivo, sustentabilidad, eficiencia energética, infraestructura, logística, desarrollo de proveedores, compre local y herramientas de promoción económica.

El objetivo es generar un espacio de intercambio para detectar oportunidades concretas de crecimiento.

La apuesta de Río Negro para atraer inversiones

Desde el Gobierno provincial remarcaron que este encuentro forma parte de una estrategia para consolidar parques industriales más competitivos, sostenibles y preparados para acompañar el crecimiento económico.

La secretaria de Parques Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce, destacó que estos espacios permiten acercarse a las empresas, escuchar necesidades concretas y brindar herramientas para acompañar proyectos de expansión.

Por qué eligieron Cipolletti

La elección de Cipolletti no fue casual. La ciudad aparece como uno de los puntos estratégicos del Alto Valle por su ubicación clave dentro de corredores logísticos y por su cercanía con actividades vinculadas a la industria, la energía y los servicios.

La apuesta es consolidarla como una plataforma de desarrollo regional con más empleo, innovación e inversión privada.

Cómo participar del encuentro

La actividad será libre y gratuita y se desarrollará entre las 9.30 y las 16 horas, con inscripción previa y cupos limitados.

Los interesados pueden anotarse a través de este formulario: Inscripción Nodo APIA Río Negro 2026