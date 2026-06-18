Quiénes eran las víctimas del trágico choque de camionetas ocurrido en una ruta de Río Negro

Dos personas murieron en un brutal impacto sobre la Ruta 2. Ambas víctimas fueron identificadas oficialmente y un tercer herido pelea por su vida.

Las dos camionetas que chocaron en la Ruta Provincial 2, cerca de la salina del Gualicho, en la costa Atlántica rionegrina. Foto: Gentileza.

Una mañana marcada por el horror se vivió este jueves en la Ruta Provincial 2 de Río Negro , donde un violento choque semifrontal entre dos camionetas dejó como saldo dos personas fallecidas y un tercer ocupante gravemente herido .

El siniestro ocurrió en un tramo recto ubicado a pocos kilómetros de la conocida Salina del Gualicho, sobre el camino que conecta la región Atlántica con el Valle Medio .

De acuerdo a las primeras informaciones, una camioneta Ford Ranger doble cabina color gris impactó de frente, por causas que todavía se investigan, contra un utilitario tipo Peugeot Partner que circulaba en sentido contrario.

Tras la colisión, uno de los vehículos quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a interrumpir completamente el tránsito y generó largas filas de automovilistas en ambos sentidos.

Incluso trascendió que uno de los rodados involucrados pertenecería a una empresa de telefonía.

Choque fatal Ruta 2 Salina 5

Confirmaron las identidades de las víctimas fatales

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse las primeras identidades de las personas fallecidas.

Desde el Municipio de San Antonio Oeste comunicaron oficialmente el fallecimiento de Marcos Daniel Vega, esposo de una funcionaria municipal que actualmente se desempeña al frente de la Jefatura de Fiscalización, Promoción y Servicios Turísticos.

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A través de un mensaje oficial expresaron su acompañamiento a familiares y seres queridos ante la dolorosa pérdida.

Quien era la segunda víctima en el trágico choque

Respecto de la segunda persona fallecida, confirmaron desde la fiscalía de Viedma que se trata de Marcos Daniel Casal, de 34 años, con licencia de conducir emitida en Trelew, Chubut.

Los cuerpos permanecieron durante varias horas atrapados entre los hierros retorcidos, mientras personal de Bomberos aguardaba la autorización judicial para iniciar las tareas de extracción.

El sobreviviente sufrió heridas gravísimas

En tanto, una tercera víctima, que sería el conductor de la Ford Ranger, fue trasladada inicialmente al hospital local tras sufrir lesiones de extrema gravedad.

Según informaron fuentes médicas, el paciente presenta: politraumatismo general, traumatismo abdominal, traumatismo de tórax cerrado y fracturas en miembros inferiores.

Durante la jornada se le practicaban estudios complementarios para evaluar una posible derivación urgente hacia Viedma debido a la complejidad de su cuadro clínico.

Investigan qué provocó la tragedia

Mientras continúa el trabajo de peritos y efectivos policiales en la zona, todavía no se determinaron las causas exactas que desencadenaron el tremendo impacto.

La investigación buscará establecer cómo se produjo una de las tragedias viales más impactantes registradas en las rutas rionegrinas durante las últimas horas.