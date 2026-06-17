Insólito caso en Cipolletti: le vaciaron la casa y el seguro no quiso pagar por un detalle inesperado

Tras sufrir un robo en su vivienda, esperaba cobrar el seguro, pero la empresa rechazó el reclamo y desató una pelea judicial.

Un vecino de Cipolletti llevó a la Justicia un reclamo contra una aseguradora tras un robo.

Un vecino de Cipolletti vivió una situación que podría pasarle a cualquiera: delincuentes entraron a su casa mientras no había nadie y se llevaron varias pertenencias.

Como tenía contratado un seguro de hogar , realizó la denuncia correspondiente y aguardó la cobertura por la que venía pagando mensualmente. Sin embargo, recibió una respuesta inesperada.

La compañía se negó a cubrir el siniestro argumentando que la puerta por la que ingresaron los ladrones había quedado cerrada, pero sin llave .

Según sostuvo la empresa, esa situación configuraba un riesgo no cubierto dentro de la póliza, por lo que entendía que no tenía obligación de indemnizar al asegurado.

El damnificado decidió reclamar y llevó el caso a la Justicia.

Un juez detectó una cláusula interpretada de forma abusiva

En primera instancia, el magistrado analizó detenidamente el contrato y encontró un punto central en la discusión.

La póliza exigía que los accesos estuvieran cerrados, pero en ningún apartado establecía que debían permanecer cerrados con llave. Además, no indicaba que incumplir esa condición implicara perder completamente el derecho al cobro.

Por ese motivo, concluyó que la empresa incorporó una exigencia que nunca figuró en el contrato.

La aseguradora cambió su argumento, pero no convenció

La compañía apeló la sentencia y el expediente llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Minería de Cipolletti.

En esa instancia intentó modificar parte de su defensa: sostuvo ahora que el asegurado había dejado una llave al alcance de terceros, lo que habría permitido el ingreso desde el garage hacia el interior de la vivienda.

Pero el tribunal fue contundente y rechazó esa estrategia.

El tribunal confirmó la condena total

Los jueces recordaron que una aseguradora no puede rechazar una cobertura por un motivo y luego intentar justificar su decisión con una explicación diferente durante el juicio.

También remarcaron que la puerta contaba con un sistema que impedía abrirla simplemente accionando un picaporte desde afuera.

Además, señalaron que la propia póliza contemplaba, en todo caso, una reducción de la indemnización por cuestiones de seguridad, pero nunca un rechazo absoluto.

Deberán pagar y además enfrentar una multa

Finalmente, la Cámara confirmó la condena contra BBVA Seguros Argentina S.A. en todos sus puntos.

La empresa deberá cubrir el daño material ocasionado por el robo, conforme a la suma asegurada vigente, y además afrontar una multa civil contemplada en la Ley de Defensa del Consumidor.

En la sentencia, los jueces remarcaron que la compañía obligó al cliente a atravesar mediaciones y un proceso judicial para obtener algo que debía haber recibido dentro del marco normal de su seguro.