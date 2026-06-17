Cayó en un control en Cipolletti: mostró su licencia y todo terminó peor de lo esperado

Un joven de 21 años fue demorado luego de que la Policía revisara la documentación que presentó al circular.

El conductor fue trasladado a la unidad policial y quedó demorado. Foto: Archivo.

Un operativo vehicular habitual sobre uno de los accesos más transitados de Cipolletti terminó con un conductor demorado y una investigación en marcha.

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti intervino este martes durante un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 151 , a la altura del kilómetro 2.

Durante el control, los efectivos inspeccionaron una Renault Kangoo que circulaba por el sector e iniciaron la verificación de la documentación obligatoria.

Fue en ese momento cuando advirtieron que la licencia de conducir presentada por el automovilista mostraba características presuntamente apócrifas, lo que despertó sospechas inmediatas.

Una consulta al sistema confirmó otra irregularidad

Tras detectar inconsistencias en el documento exhibido, los uniformados avanzaron con una consulta en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir, conocido como SINALIC.

Según se informó, allí constataron que el conductor, un joven de 21 años, no registraba licencia habilitante para conducir.

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Intervino la Fiscalía y quedó demorado

Ante la situación detectada durante el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso medidas inmediatas.

Por esa razón, el conductor fue trasladado a la unidad policial y quedó demorado mientras avanzaban las diligencias judiciales correspondientes.

Controles reforzados en uno de los accesos clave

El procedimiento se dio en el marco de los controles preventivos que la Policía de Río Negro mantiene de manera habitual sobre rutas y accesos estratégicos de la región.

Estos operativos buscan detectar irregularidades en la documentación, prevenir delitos y reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del Alto Valle.

Escapó de un control, lo siguieron y descubrieron que tenía pedido de secuestro

Otro operativo de rutina realizado por el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti terminó con el secuestro de un vehículo que tenía un pedido judicial vigente desde hace casi seis años.

Los controles se realizaban sobre el Tercer Puente, uno de los accesos más transitados entre Neuquén y Cipolletti. Y en medio de las inspecciones habituales, una maniobra inesperada llamó la atención de los uniformados y activó un procedimiento inmediato.

Según se informó, el conductor de un Citroën C4 Cactus, un hombre de 40 años, circulaba en dirección desde Neuquén hacia Cipolletti cuando ignoró las señales de detención impartidas por la Policía.

La persecución duró apenas unos minutos. Finalmente, el vehículo fue interceptado a unos 100 metros de la rotonda, sin que se registraran incidentes ni situaciones de peligro para terceros.

Fue entonces cuando descubrieron que el Citroën registraba un pedido de secuestro judicial vigente desde octubre de 2019, en el marco de una causa civil relacionada con un cobro ejecutivo.