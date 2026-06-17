Cierran una oficina del Registro Civil en Cipolletti: qué trámites se verán afectados

La delegación que funciona en el Hospital de Cipolletti informó que no atenderá durante varios días. Los detalles.

La delegación N°2 de la ciudad permanecerá cerrada por trabajos de remodelación y mejoras en sus instalaciones. Foto: Gentileza.

La delegación N°2 del Registro Civil que funciona dentro del Hospital de Cipolletti permanecerá cerrada al público durante este jueves 18 y viernes 19 debido a trabajos de remodelación y mejoras en sus instalaciones.

Desde el organismo provincial pidieron a los vecinos tener en cuenta esta situación y reorganizar cualquier trámite previsto para esos días.

Según se informó oficialmente, el cierre temporal responde a un plan de acondicionamiento del edificio que busca optimizar la atención al público.

Durante ambas jornadas se llevarán adelante distintas tareas de mantenimiento, entre ellas refacciones generales, cambio de luminarias, trabajos de pintura y mejoras en el sistema eléctrico de las instalaciones.

Qué hacer si tenías un turno programado

Desde el Registro Civil solicitaron a las personas que deban realizar trámites durante esas fechas que reprogramen su atención para la próxima semana o, en caso de necesitar hacerlo con urgencia, concurran a otra de las delegaciones disponibles en Cipolletti.

La medida impactará especialmente en vecinos que tenían previsto realizar gestiones vinculadas a documentación personal.

Los trámites que habitualmente se hacen en esa delegación

El Registro Civil recordó que en esta oficina se realizan múltiples gestiones vinculadas a documentación e identidad.

Entre ellas se encuentran trámites para DNI, pasaportes, solicitud de actas, permisos especiales, matrimonios y otros servicios que forman parte de la atención diaria.

Buscan mejorar la atención al público

Desde el organismo explicaron que estas obras forman parte de un plan de mejoras que se viene realizando en distintas delegaciones de la provincia.

El objetivo es seguir acondicionando los espacios para ofrecer una atención más eficiente y mejores condiciones tanto para trabajadores como para los vecinos que concurren diariamente.