"Pensé que se me venía encima": la impactante aparición que una vecina grabó en el cielo de Cipolletti

Ocurrió durante la noche en un barrio de Cipolletti. Una mujer filmó un extraño objeto luminoso que se movía de forma inusual y le generó miedo.

La aparición se registró el sábado por la noche en el cielo de la ciudad.

La noche del sábado parecía ser una jornada como cualquier otra, pero terminó convirtiéndose en una experiencia inquietante para una vecina de Cipolletti , que asegura haber visto un extraño fenómeno en el cielo y decidió compartir las imágenes con LM Cipolletti .

El episodio ocurrió el sábado por la noche, entre las 22 y las 22.15, mientras observaba el cielo desde el balcón de su departamento , ubicado en el barrio San Pablo .

Según relató, todo comenzó cuando detectó una luz diferente al resto de las estrellas.

“Se veía cada vez más grande y empezó a moverse raro”

De acuerdo a su testimonio, primero observó una especie de estrella particularmente brillante, más intensa y de mayor tamaño que las demás.

Pero segundos después ocurrió algo que llamó completamente su atención.

“Empezó a verse cada vez más grande, más brillante y de repente comenzó a moverse. Ahí noté que no era algo habitual de lo que uno normalmente ve en el cielo”, contó la mujer.

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Al advertir lo extraño de la situación, corrió a buscar su teléfono celular y comenzó a grabar.

Lo que vio con sus ojos no coincidía con lo que captó la cámara

La vecina explicó que mientras observaba directamente el fenómeno distinguía una luz que emitía destellos extraños, casi como extensiones que se abrían alrededor del objeto.

Sin embargo, al revisar la grabación notó algo aún más desconcertante.

“Cuando después miro el video, lo que aparecía se veía como fuego. Era distinto a lo que yo estaba viendo con mis propios ojos”, relató.

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A medida que pasaban los segundos, asegura que el objeto parecía acercarse cada vez más.

El momento en que sintió miedo

La situación comenzó a inquietarla cuando notó que aquella luz avanzaba en dirección hacia el edificio donde se encontraba observando.

“Primero lo veía en el horizonte, pero después se empezó a acercar y por eso se veía cada vez más grande. Ahí empecé a sentir miedo porque parecía que venía hacia mí”, explicó.

Ante esa sensación, volvió a grabar una segunda secuencia, aunque segundos después decidió entrar al departamento.

“No sabía si era un ovni, algo de la NASA o qué podía ser”, describió.

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Un ruido fuerte y la desaparición repentina

Ya desde el interior del departamento, detrás del vidrio del balcón, asegura que dejó de ver el objeto, pero escuchó un ruido que terminó de desconcertarla.

“Pasó por arriba del edificio e hizo un sonido como cuando un avión vuela muy cerca. Después dejó de escucharse y desapareció”, contó.

Hasta el momento no trascendió ninguna explicación oficial sobre el fenómeno registrado en el cielo del Alto Valle.

Mientras tanto, el video ya empezó a generar preguntas entre vecinos que intentan entender qué fue lo que realmente apareció durante la noche sobre Cipolletti.