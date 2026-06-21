Violento choque en Ruta 22 en el ingreso a Cipolletti: un auto volcó y hubo un rescate de emergencia

El siniestro ocurrió sobre Ruta 22 y acceso por Toschi. Una mujer quedó atrapada dentro del vehículo volcado y debió ser asistida de urgencia.

El accidente se registró pasadas las 21 horas sobre la Ruta 22. Foto: Gentileza.

El accidente se registró pasadas las 21 horas sobre la Ruta 22. Foto: Gentileza.

Un importante accidente de tránsito generó preocupación este domingo por la noche en uno de los sectores más transitados de Cipolletti .

El siniestro se produjo cerca de las 21:20 en la intersección de Ruta Nacional 22 y el acceso por calle Toschi , donde uno de los vehículos involucrados terminó volcado sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, dos personas debieron ser trasladadas al hospital local.

Una mujer quedó atrapada dentro del auto

Al arribar al lugar, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial confirmó a LM Cipolletti se encontraron con un Volkswagen Gol Power completamente volcado.

Dentro del vehículo permanecía una mujer atrapada, que se encontraba consciente pero manifestaba fuertes dolores en distintas partes del cuerpo, mientras que el conductor ya había logrado salir por sus propios medios.

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La situación obligó a desplegar un rápido operativo de asistencia para socorrer a los ocupantes.

Cómo fue el choque que terminó en vuelco

De acuerdo a las primeras declaraciones brindadas en el lugar, el Volkswagen circulaba en sentido Cipolletti – Allen cuando un Peugeot habría intentado cruzar desde el sector norte hacia el sur.

Esa maniobra habría provocado una colisión en la parte delantera derecha del Gol, desencadenando el vuelco del vehículo en plena ruta.

Las circunstancias exactas del hecho todavía son materia de investigación.

Trabajaron médicos, peritos y personal policial

En el lugar intervino personal del sistema de emergencias SIARME, que asistió a los ocupantes del vehículo siniestrado antes de su traslado al hospital.

Además, trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.

El tránsito se vio afectado durante varios minutos mientras se realizaban las tareas de asistencia y relevamiento sobre la calzada.

Continúa la investigación

Por el momento no trascendió oficialmente cuál es el estado de salud actualizado de las dos personas trasladadas.

choque Ruta 22 cipolletti

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para reconstruir la mecánica exacta del siniestro ocurrido en uno de los accesos más utilizados del Alto Valle.