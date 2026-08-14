La jornada integral de servicios gratuitos para la comunidad se realizará este sábado 15 de agosto.

Salud y DNI gratis en el Estadio Municipal: conocé cómo y a qué podés acceder

Este sábado 15 de agosto en el Estadio Municipal habrá una jornada de salud y gestión de trámites estará orientada principalmente a los niños y las familias que integran la Liga Infantil de Fútbol Municipal. De todas maneras, la propuesta será abierta a todos los vecinos de Cipolletti que deseen acercarse.

El Concejo Deliberante trabajó de manera articulada con el Programa Provincial de Atención Oftalmológica Enfocar , el Vacunatorio Central del Hospital Pedro Moguillansky y el Registro Civil Móvil para que se puedan reunir en un mismo espacio diferentes prestaciones vinculadas a la salud, la prevención y la realización de trámites, facilitando el acceso de las familias a servicios esenciales.

La atención será de 9 a 14 en el gimnasio de Naciones Unidas al 1700. Se atenderá por orden de llegada y quienes concurran deberán presentarse con DNI y carnet de vacunación, según el servicio que necesiten.

Controles oftalmológicos gratuitos

Durante la jornada estará presente Enfocar, el programa del Gobierno de Río Negro que recorre distintas localidades de la provincia acercando atención oftalmológica gratuita.

La propuesta tiene como objetivo favorecer la detección y el tratamiento de problemas visuales, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con dificultades para acceder a controles médicos.

A través del programa se brindan controles de agudeza visual, exámenes clínicos y entrega de anteojos graduados de calidad.

Trámites a través del Registro Civil Móvil

El operativo contará además con la participación del Registro Civil Móvil de Río Negro que permitirá realizar diferentes gestiones sin necesidad de trasladarse hasta una oficina del organismo.

Los vecinos podrán tramitar DNI, renovación de DNI entre los 5 y 8 años, renovación a los 14 años, cambio de domicilio, documentación por extravío y renovación de DNI vencido.

El Registro Civil Itinerante tiene como finalidad recorrer las localidades rionegrinas y acercar sus prestaciones directamente a la comunidad, simplificando el acceso a trámites indispensables.

Vacunación, testeos y prevención

El Vacunatorio Central del Hospital Pedro Moguillansky dispondrá de vacunas para que niños y adultos puedan completar el Calendario Nacional de Vacunación.

También se ofrecerán testeos de VIH y sífilis, pesquisa cardiovascular y pesquisa para diabetes, ampliando las alternativas de prevención y cuidado de la salud disponibles durante la jornada.

Con esta actividad, se busca contribuir a generar un espacio cercano y accesible en el que las familias puedan resolver diferentes necesidades sanitarias y administrativas de manera gratuita.

El hospital de Cipolletti refuerza la vacunación BCG para recién nacidos

El Hospital Pedro Moguillansky se encargará de suministrar la vacuna BCG que se aplicará todos los días viernes, en el Vacunatorio Central, ubicado en Pastor Bowdler 1200, de 8 a 14.

Las vacunas son una de las principales medidas para prevenir enfermedades infecciosas, en especial en los bebés y niños pequeños, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves por no tener defensas suficientes.

Una vacuna para prevenir la tuberculosis

Vacunar a todos los recién nacidos con BCG para prevenir formas graves de tuberculosis como por ejemplo la meningitis y se recomienda su aplicación antes de que deje la maternidad, dentro de los 7 días de su nacimiento. Se la aplicarán en el brazo derecho y es común que se le forme una pequeña cicatriz. Las vacunas son seguras y eficaces, su aplicación es necesaria para mantenernos sanos.

Horarios del Vacunatorio Central

Se recuerda a los vecinos que la vacunación para completar el Calendario Nacional es de lunes a viernes de 8 a 14.30 horas. en Pastor Bowdler al 1200 y en los Centros de Salud también de lunes a viernes, durante la mañana.