Cómo funcionarán los servicios este finde largo

La secretaría de Servicios Públicos informó cómo se desarrollará el cronograma de recolección de residuos, y los horarios de apertura del Cementerio local durante el próximo fin de semana largo.

Desde el Municipio de Cipolletti se confirmó el diagrama de trabajo que tendrán los operarios municipales considerando el fin de semana largo con fines turísticos previsto para este sabádo 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto.

La recolección de residuos se desarrollará con normalidad en la ciudad, mientras que el horario del Cementerio Local será durante el fin de semana largo, de 9 a 17 horas.

En tanto, las distintas áreas que comprenden el Ejecutivo estarán abocadas a las distintas actividades que se organizaron alrededor de la ciudad.

Ferias de economía social especial día del niño en Parque Rosauer y Plaza San Martin

Los artesanos y productores ofrecerán una amplia variedad de artículos originales y elaborados a mano: marroquinería, bijouterie, artesanías en madera y cuero, alimentos, tejidos, aromáticas, cosmética natural, decoración, impresiones e indumentaria, entre otros.

El sábado 15 de agosto desde las 15 y hasta las 20 horas se realizará un bingo infantil para los más pequeños y una búsqueda del tesoro. Además, se presentarán más de 30 emprendedores.

En tanto el domingo 16 de agosto - también de 15 a 20 horas- estarán presentes más de 70 emprendedores y carros gastronómicos en la Plaza San Martin. Además del bingo infantil y la búsqueda del tesoro, habrá tortas y chocolatadas para compartir entre los presentes y celebrar juntos el Día del Niño.

A las 17. se realizará un gran concurso de disfraces para niños de 5 a 12 años, con premios para los mejores atuendos.

Trámites y pagos de multas: la web de la Muni que agiliza todo

El Municipio de Cipolletti reiteró que a través de la página oficial www.cipolletti.gob.ar se puede acceder a diferentes trámites y servicios municipales de manera 100% online, una que modalidad "ágil, cómoda y segura que permite realizar gestiones sin necesidad de concurrir presencialmente".

En el comunicado se recordó que entre los servicios disponibles se encuentra la consulta de infracciones y multas de tránsito, que puede realizarse directamente desde la web. Además, la ubicación de los semáforos se puede visualizar en el mapa interactivo disponible en el siguiente enlace.

A través del mismo link, los usuarios pueden acceder a estadísticas sobre infracciones y conocer cuáles son las faltas más frecuentes en la ciudad. También se puede consultar el valor actualizado de la Sanción Administrativa Municipal (SAM), unidad de medida utilizada por el Juzgado de Faltas Municipal para el cálculo de las multas viales.

Emisión y renovación de licencias de conducir

La Dirección de Tránsito informó que los turnos para emisión y renovación de licencias de conducir se obtienen únicamente a través del turnero on line en la página web de la Municipalidad: www.cipolletti.gob.ar.

Dicha modalidad, indican desde la Municipalidad, permite "mejorar la prestación del servicio, agilizando, ordenando y modernizando el trámite".

La atención luego de obtener el turno online, se realiza en las delegaciones municipales de calle Brentana 571 y del Distrito Vecinal Noreste, de calle Domingo Savio y Las Jarillas.

Otras herramientas útiles

El turnero está habilitado de manera permanente a través del sitio de Tránsito , brindando la posibilidad de elegir día y horario del turno para tramitar la licencia de conducir.

Otra "herramienta útil" al momento de rendir para obtener el carnet de conducir es el simulador de examen teórico, disponible a través del siguiente link, son herramientas que se suman para mejorar la atención integral de los vecinos.

Para realizar consultas y/o solicitar más información los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 2995 72-0851; o a través de la Central de Atención al Ciudadano al 147