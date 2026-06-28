En imágenes: así se festejó en Cipolletti la clasificación de la Selección y otro golazo de Messi

La esquina de Roca y España se pobló de vecinos para celebrar el 3 a 1 frente Jordania y el pase a los 16avos de final. Pese al frío, familias completas se movilizaron para compartir la alegría futbolera.

Ni el frío ni la hora ni la clasificación anticipada de la Selección Argentina a los 16avos de final del Mundial de fútbol impidió que una multitud de cipoleños salieran a la calle a festejar el 3 a 1 sobre Jordania, con otro golazo de Lionel Messi que lo encumbran en el podio de máximo artillero del certamen.

Ni bien el árbitro rumano sopló el pitazo final -minutos después de la una de la madrugada- una gran cantidad de gente de todas las edades dejó la calidez de sus hogares y se encaminó hacia Roca y España, la céntrica esquina tradicionalmente elegida para las celebraciones populares y cada tanto también para expresar reclamos.

Familias completas y grupos de amigos se concentraron en minutos en el lugar con camisetas, borros, banderas y rostros pintados celestes y blancos, haciendo sonar cornetas y bocinas y las infaltables explosiones de los cortes efectuados por motos y autos con motores y escapes retocados. También se vieron bengalas y se escuchó abundante pirotecnia, pese a que todo eso está prohibido.

A esa hora la temperatura había bajado notablemente, pero nada empañó la alegría que otra vez el equipo de Lionel Scaloni le regala al pueblo argentino. Incluso nenes chiquitos soportaron el momento bien abrigados y con caritas sonrientes que mostraban la emoción, como describen las fotos tomadas por Toti Spagnuolo, el fotógrafo de LMCipolletti.

Después se hizo la tradicional marcha con cánticos alegóricos por las calles próxima hasta volver a la misma esquina, donde la algarabía se extendió hasta bien entrada la madrugada. Incluso continuó en los boliches bailables de la zona, donde no pocos ingresaron vestidos con los colores nacionales y no estuvo ausente la referencia al exitoso resultado. Ahora a esperar el duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final que se jugará el próximo viernes a las 19 en Miami.