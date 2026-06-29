Otro ataque con armas en Cipolletti: le dispararon perdigones en el rostro y su estado es grave

Además del joven asesinado de un tiro en la cabeza en el barrio Santo Domingo, un hombre sufrió un disparo en la cara en el Antártida Argentina.

Un fin de semana sangriento se registró en Cipolletti . No solo se lamentó el crimen de un balazo en la cabeza en el barrio Santo Domingo, sino que además otro hombre de unos 30 años de edad fue gravemente herido en el rostro por una perdigonada disparada por una escopeta o una tumbera.

El hecho ocurrió el sábado por la madrugada en un sector de la vía pública del barrio Antártida Argentina, ubicado en inmediaciones del hospital local, donde la víctima se encuentra internada en estado delicado. Se teme que sufra secuelas permanentes.

Un hombre fue detenido , acusado de haber efectuado el ataque, cuyo móvil y demás circunstancias son investigadas por personal de la Subcomisaría 79, ubicada en las 1200 Viviendas.

ECP PATRULLERO (3) Hay un detenido por el ataque con arma de fuego en la zona norte de Cipolletti. Estefania Petrella

El incidente se produjo en la calle Turrín a metros de Circunvalación. Se presume que ambos hombres mantuvieron una discusión que se fue encendiendo hasta que el sospechoso extrajo un arma y le disparó a quemarropa directamente a la cara.

El herido fue trasladado al hospital, donde recibió las primeras maniobras de asistencia.

En tanto que los investigadores lograron identificar al presunto agresor, que reside cerca del lugar donde se produjo el hecho, y en el transcurso del domingo fue detenido durante un allanamiento, en el que encontraron un arma que será peritada para determinar si fue la utilizada.

Este lunes al mediodía se realizará la audiencia de formulación de cargos en los tribunales de España y Urquiza. Poco antes también se realizará la correspondiente al acusado de haber asesinado de un balazo en la cabeza a un joven en el barrio Santo Domingo.