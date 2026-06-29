Comenzó la limpieza del depósito de La Anónima que arrasó el fuego

Las máquinas comenzaron a trabajar para demoler el depósito y permitir que se termine de apagar el "colchón de brasas" que quedó sepultado tras el incendio.

Este lunes por la mañana comenzaron oficialmente los trabajos de la empresa contratada por La Anónima para llevar adelante la limpieza, el saneamiento y el tratamiento de los residuos del predio donde funcionaba el depósito regional que se incendió el 2 de junio.

Las tareas están a cargo de una firma especializada y forman parte del plan definido junto al Comité de Guardia para avanzar de manera segura en la recuperación del sector.

La intervención que comenzó este lunes busca garantizar que la estructura dañada deje de representar un riesgo ante posibles vientos o movimientos durante las tareas con maquinaria pesada. De esta manera, comienza una nueva etapa para recuperar definitivamente el predio y avanzar con el saneamiento del lugar.

Plan de demolición para extinguir el "colchón de brasas"

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, brindó precisiones sobre la complejidad técnica que presenta el sitio debido a la gran cantidad de materiales combustibles sepultados bajo la estructura colapsada, lo que ha generado complicaciones operativas y la persistencia de humo en la zona en las últimas semanas. Al respecto, el mandatario explicó:

"Es tanto el material inflamable que había, que quedó un colchón de brasas gigante al que es imposible acceder porque tiene peligro de derrumbe la propiedad, la estructura. Por eso quedó ese humo dando vueltas, que verdad que nos volvió loco estos días."

Frente a este escenario, el jefe comunal destacó que el inicio de las maniobras actuales es fruto de una planificación técnica previa. "Después de muchos estudios, pericias, trabajo con bomberos se hizo el plan de trabajo para que ya esta semana una empresa que contrató La Anónima empiece con la demolición de la estructura", remarcó.

VALLADO GALPON LA ANONIMA SOBRE VIAS ECP (1) Estefania Petrella

La remoción dirigida de los escombros permitirá que el personal de emergencias actúe directamente sobre los focos internos latentes. Según indicó el intendente, la naturaleza de los insumos que se encontraban acopiados agrava las maniobras de control. "El problema ahí es que había mucho electrodoméstico con baterías de litio, que son muy difíciles de apagar".

¿La Anónima reconstruirá el depósito?

El avance de este cronograma pautado traerá mejoras inmediatas para la conectividad vial de los vecinos. Se detalló que el inicio de estos trabajos permitirá que, si el operativo avanza según lo previsto, a mitad de semana pueda rehabilitarse el tránsito sobre calle Tres Arroyos, mientras continúan en paralelo las tareas de demolición, limpieza y disposición final de los materiales afectados por el fuego.

Por otro lado, respecto del destino definitivo del centro de abastecimiento regional, Buteler desestimó la posibilidad de que vuelva a levantarse una infraestructura de estas características en la misma locación, que pertenece a la empresa Ferrosur, concesionaria de las vías.

"Entiendo que no lo van a habilitar en el mismo lugar. Antes la mercadería se movía más en tren y por eso tenía sentido ese galpón, pero hoy la mayoría de lo que transportan es a través de camiones. Yo creería, por lo que hemos hablado con ellos pero bueno, es que están buscando en el corto plazo un galpón más grande en otro lado", dijo el intendente.

Esta posible relocalización se alinea de manera orgánica con el planeamiento urbano del Municipio, que busca reducir el flujo de transporte pesado dentro de las zonas residenciales.

En el Municipio aseguraron que "queremos que La Anónima se quede en Cipolletti como todas las empresas que generan muchas fuentes de trabajo" y esperan que la empresa apueste por reubicar el centro logístico que abastece a 25 sucursales de la región.