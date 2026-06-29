Desbordes de cloacas: "Es imposible pedir a los vecinos que vivan de esa manera"

El intendente Rodrigo Buteler aseguró que el Municipio gestiona soluciones ante ARSA, especialmente por los desbordes de cloacas en la zona norte.

El desborde de las cañerías de cloacas continúa generando reclamos en Cipolletti . El intendente Rodrigo Buteler reconoció la gravedad de la situación, que afecta de forma directa a barrios densamente poblados de la ciudad, y aseguró que hay gestiones ante Aguas Rionegrinas ( ARSA ) para encontrar soluciones.

Las denuncias por la acumulación de aguas servidas y pérdidas en la vía pública se multiplican a diario. Entre las zonas más críticas reportadas por los vecinos se encuentran las principales calles del barrio Anai Mapu y sectores del barrio Antártida Argentina.

"Estamos trabajando con ese tema. Los vecinos tienen toda la razón . Nosotros estamos reclamándole a ARSA la solución de eso. Por suerte acordamos la licitación de la obra del colector cloacal de las Naciones Unidas . Si uno va al Estadio Municipal, enfrente hay un bypass hace un año" y es parte del problema, aseguró el intendente de Cipolletti.

ECP ARSA CAMION CLOACAS (3) En el Municipio aseguran que buscan soluciones con ARSA a los constantes desbordes de cloacas. Estefania Petrella

"Ese bypass es un caño más finito que colector que se cayó, que está abajo de la tierra. Entonces obviamente comprime lo efluentes de toda la zona norte y eso hace que colapse. Además ve que hay problemas de mantenimiento ahí. Entonces venimos reclamándole a ARSA el mejoramiento del sistema local, sobre todo en el Anai Mapu, Antártida Argentina y 1200 Viviendas, que están muy mal", dijo Buteler.

"Esta semana vienen autoridades de ARSA, vamos a estar conversando ese tema para ver qué se puede hacer porque uno recorre esos barrios y es imposible pedir a los vecinos que vivan de esa manera", expresó el jefe comunal a través de LU19.

El bypass de Naciones Unidas y el colapso de la zona norte

La problemática de la zona norte es parte de un complejo escenario general complejo en todo el radio urbano de Cipolletti. Desde la empresa estatal Aguas Rionegrinas (ARSA), el responsable Rodrigo Garrido detalló recientemente que la llegada de las bajas temperaturas invernales actúa de forma directa sobre el funcionamiento de la red de cañerías, debido a que el frío solidifica los residuos grasos dentro de los ductos, reduciendo su capacidad de escurrimiento y generando tapones rígidos.

A este factor estacional se suman complicaciones operativas por roturas provocadas por usuarios debido a conexiones domiciliarias irregulares. Durante las últimas jornadas, las cuadrillas técnicas debieron intervenir de urgencia en puntos críticos como el barrio Caracas, el sector de Venezuela y Estrada, y áreas céntricas como Brentana —especialmente en el cruce de Alem y Villarino—, San Pablo y Don Bosco.

Con el fin de coordinar acciones inmediatas ante la saturación del sistema, el intendente ratificó que esta semana mantendrá una reunión clave con las máximas autoridades de ARSA para definir plazos de reparación y avanzar sobre un esquema que devuelva condiciones mínimas de salubridad a los barrios afectados.