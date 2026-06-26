Incendio en el depósito de La Anónima: cuándo habilitarán el tránsito en calle Tres Arroyos

Los vecinos de los alrededores volvieron a reclamar por el humo que sale de los restos del depósito. Desde el Municipio confirmaron el cronograma de trabajos.

El paso por calle Tres Arroyos, frente al depósito de La Anónima está bloqueado desde el incendio del 2 de junio.

A tres semanas del incendio que destruyó el depósito regional de La Anónima en Cipolletti , las consecuencias del siniestro todavía se hacen sentir con fuerza en la comunidad. El hecho, que en su momento demandó el esfuerzo de más de 60 bomberos y provocó pérdidas totales en la estructura, fue controlado por el personal de emergencia hace tiempo. Sin embargo, la resolución definitiva del problema ambiental y de infraestructura aún sigue en proceso.

La realidad diaria para las familias que residen en las inmediaciones del depósito continúa siendo compleja. Cada mañana y también durante la noche, vuelve a aparecer humo saliendo del predio de la cadena de supermercados, lo que genera profundas molestias entre quienes viven en los alrededores.

La enorme estructura incendiada permanece en el lugar y los vecinos aseguran que el olor y el humo se intensifican en determinados momentos del día , una situación que dificulta incluso mantener las ventanas abiertas de sus hogares. A casi tres semanas del hecho, el humo continúa siendo una constante en la zona.

Respecto de las causas del siniestro, la investigación determinó de manera preliminar que el fuego se originó en una construcción lindera abandonada y luego se propagó al depósito.

VALLADO GALPON LA ANONIMA SOBRE VIAS ECP (2) El paso por calle Tres Arroyos, frente al depósito de La Anónima está bloqueado desde el incendio del 2 de junio. Estefania Petrella

Plan de desmantelamiento del depósito de La Anónima

Con el objetivo de dar una respuesta estructural, el Municipio de Cipolletti anunció las medidas que se implementarán a la brevedad. La empresa local Crisalis será la encargada de ejecutar un Plan de Trabajo diseñado para los próximos días, el cual contempla el retiro de la estructura comprometida, la limpieza del predio y la demolición del sector seco.

El secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, explicó detalladamente cómo se coordinarán estas tareas operativas en el terreno: “Luego de contar con todos los permisos firmados y el Plan de Trabajo presentado por la empresa, se vallará a dos metros de altura la calle Tres Arroyos, para proceder a demoler el sector seco. Luego se ingresará con personal de Bomberos para apagar los pequeños focos de incendio que persisten”.

Este Plan de Trabajo tendrá un plazo de ejecución aproximado de 60 días, tiempo en el cual se espera dejar el terreno completamente saneado y libre de construcciones. Además, Dijkstra adelantó que, una vez finalizada la demolición, se coordinará con el área de Servicios Públicos el retiro del material y la limpieza general del sector.

Cuándo se habilita el tránsito frente al depósito de La Anónima

Hacia el final del proceso de organización y como parte de los primeros resultados de este despliegue, las autoridades locales definieron los plazos para normalizar la circulación en la zona afectada.

Dijkstra detalló que la próxima semana, a partir del 1 de julio, se prevé la habilitación formal del tránsito sobre la calle Tres Arroyos. Esta medida permitirá recuperar la fluidez vehicular en el sector mientras la empresa contratada avanza con las obras de saneamiento dentro del predio.