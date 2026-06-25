La esperada rotonda de Cipolletti entró en su etapa decisiva: qué falta para terminarla

El Municipio retomó los trabajos en la rotonda de San Luis y Santa Cruz. Confirmaron cuándo estará terminada una obra clave para el tránsito.

Este jueves 25 de junio se retomaron las tareas luego del corrimiento de columnas eléctricas que estuvo a cargo de Edersa. Foto: Gentileza.

Después de varias semanas de trabajos previos, la Municipalidad de Cipolletti confirmó que comenzó la etapa final de una de las obras viales más importantes que se ejecutan actualmente en la ciudad: la rotonda ubicada en la intersección de San Luis y Santa Cruz .

Durante este jueves 25 de junio se retomaron las tareas luego del corrimiento de columnas eléctricas que estuvo a cargo de Edersa, un paso necesario para avanzar con la obra.

Desde el Municipio informaron que actualmente se llevan adelante tareas de construcción de isletas de hormigón y movimiento de suelo para completar el sector norte de la rotonda.

Se trata de una etapa decisiva dentro del proyecto, que busca reorganizar una zona de alta circulación vehicular y mejorar la seguridad vial en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

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Confirmaron cuándo estaría terminada

A través de la Secretaría de Obras Públicas adelantaron que la obra tiene fecha estimada de finalización para fines de agosto, siempre que las condiciones permitan avanzar con el cronograma previsto.

Entre los trabajos que todavía quedan pendientes se encuentran:

Movimiento de suelo

Ejecución de base granular

Colocación de carpeta asfáltica

Construcción de cordón cuneta e isletas

Instalación de alumbrado vial

Señalización horizontal y vertical

Piden circular con máxima precaución

Desde el Municipio solicitaron a los automovilistas circular con precaución y respetar toda la señalización dispuesta en el sector mientras continúan las tareas.

La obra, denominada “Rotonda San Luis – Santa Cruz y obras complementarias”, es ejecutada por la empresa Quidel y tiene como objetivo principal mejorar la circulación y reducir riesgos en uno de los accesos más utilizados por vecinos de la ciudad.

Una obra pensada para ordenar el tránsito

La finalización de este proyecto representa un paso importante dentro del plan de infraestructura vial que impulsa el municipio y que apunta a modernizar sectores estratégicos de Cipolletti.

Si se cumplen los plazos, en poco más de dos meses la ciudad contará con una nueva rotonda que promete cambiar la dinámica del tránsito en esa zona.