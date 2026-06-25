Dos barrios de Cipolletti tendrán 465 nuevas luces LED y avanza otra obra determinante en una ciclovía

El plan de recambio de luminarias sigue sumando sectores en la ciudad. También preparan una nueva obra sobre una transitada ciclovía.

En este nuevo operativo se instalarán un total de 465 luminarias LED nuevas. Foto: Gentileza.

La Municipalidad de Cipolletti continúa avanzando con el plan de modernización del alumbrado público y esta semana confirmó nuevas obras que beneficiarán a dos barrios importantes de la ciudad.

Se trata de los sectores San Jorge y Ayres del Valle , donde comenzó un nuevo cronograma de trabajos para instalar un total de 465 luminarias LED nuevas .

Según informaron desde el municipio, durante esta etapa las tareas avanzan sobre calles Jujuy, San Juan, Corrientes, Resistencia y Formosa , sectores que forman parte del plan integral de renovación del sistema de iluminación urbana.

La iniciativa busca reemplazar luminarias tradicionales por tecnología LED, que ofrece mayor alcance lumínico, menor consumo energético y una mejor cobertura en espacios públicos.

También avanza otra obra importante en una ciclovía

En paralelo, desde la Secretaría de Obras Públicas confirmaron avances en otra intervención clave para la ciudad.

Finalizaron los trabajos de bases y zanjeo para comenzar con la instalación de columnas y luminarias LED sobre la ciclovía de General Paz, en el tramo comprendido entre Perón y Mosconi.

En ese sector se colocarán 36 nuevos postes con sus respectivas luces.

Buscan mejorar seguridad vial y peatonal

Todas estas obras forman parte del programa municipal Cipo Más LED, impulsado para modernizar el alumbrado público en distintos sectores de Cipolletti.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que el objetivo central es mejorar la seguridad vial, brindar mayor visibilidad a peatones y automovilistas y seguir transformando sectores estratégicos de la ciudad.

Un plan que sigue expandiéndose por distintos barrios

El recambio de luminarias viene avanzando en distintos puntos de Cipolletti y forma parte de una de las apuestas más fuertes del municipio en materia de infraestructura urbana.

Con nuevas zonas incorporadas cada semana, el plan busca llevar tecnología LED a cada vez más barrios y mejorar la calidad del espacio público para miles de vecinos.