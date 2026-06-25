Tragedia en la Ruta 22: un muerto en un choque múltiple

Un camión, un auto y una moto involucrados en otro lamentable episodio de tránsito. Ocurrió en la zona de Coronel Belisle, en el Valle Medio provincial.

Otra persona murió en un nuevo i ncidente vial en la Ruta Nacional 22, en la zona del Valle Medio. El hecho ocurrió el miércoles minutos después de las 22 en el kilómetro 1030, en proximidades de la localidad de Coronel Belisle, a 10 kilómetros del choque registrado el martes por la noche, en el que falleció el conductor de un auto.

Los primeros datos publicados por el sitio 7enpunto.com indican que habrían estado involucrados tres vehículos: un camión, un auto y una moto, cuyo conductor se presumía que había perdido la vida.

El martes por la noche, minutos antes de las 22:30, un Toyota Corolla chocó contra un camión que circulaba en su misma dirección. Por el impacto, falleció el conductor del auto en tanto que su esposa y su hija, sufrieron heridas de distinta consideración y habían sido hospitalizadas.

El incidente se produjo a la altura del kilómetro 1040, a la altura de Chimpay. Medios de esa región informaron que ni bien el personal policial fue alertado del hecho, concurrieron al lugar y constataron, en medio de la oscuridad, que habían impactado el rodado menor y un camión Volkswagen con semirremolque.

La víctima fatal fue José Luis Bova, de 52 años, un reconocido árbitro de basquet domiciliado en la localidad de Rada Tilly, Chubut.

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