Cipolletti se posiciona como la ciudad que abastece el crecimiento energético de la región

Se desarrolló el Nodo APIA que reunió a empresas, cámaras y funcionarios para proyectar el crecimiento industrial de Río Negro con base en el Alto Valle.

Con una convocatoria que reunió a empresas, parques industriales , cámaras empresariales, emprendedores y referentes del sector público y privado, Cipolletti se consolidó como sede del Nodo APIA Río Negro 2026 , un espacio de articulación estratégica orientado a fortalecer el desarrollo industrial de la provincia, atraer inversiones y generar empleo de calidad en la región patagónica.

La elección de la ciudad como sede del encuentro no es casual. La ciudad rionegrina ocupa una posición geográfica y logística privilegiada en el Alto Valle , que la convierte en un eslabón indispensable para el abastecimiento y los servicios que demandan las grandes empresas radicadas en la zona de influencia de Vaca Muerta .

El intendente Rodrigo Buteler precisó que el municipio cuenta con un Parque Industrial histórico de 120 hectáreas, con más de 100 empresas en actividad y unas 20 hectáreas en pleno proceso de desarrollo. A este activo consolidado se suman cinco parques industriales privados actualmente en ejecución, con capacidad para albergar hasta 400 empresas orientadas a la prestación de servicios para el sector energético neuquino con fuerte derrame al lado rionegrino.

Parque Industrial Cipolletti El histórico Parque Industrial de Cipolletti cuenta con 120 hectáreas y 20 más en ejecución.

Un modelo de tres niveles para el crecimiento industrial

La apertura estuvo encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien presentó ante los referentes el esquema provincial para ordenar el crecimiento industrial y atraer nuevas inversiones. El modelo se estructura en tres niveles complementarios: el rol de la Provincia en la generación de condiciones generales, el trabajo de los municipios en la planificación urbana y el ordenamiento del suelo, y la participación activa del sector privado para invertir y desarrollar nuevos espacios productivos.

Weretilneck fue enfático al sostener que "no se puede pensar el desarrollo industrial y económico de la provincia de una manera lineal", y subrayó la necesidad de mantener una política adaptada a las realidades de cada territorio.

El gobernador también advirtió sobre la dinámica competitiva entre provincias para captar inversiones y fue directo en su diagnóstico: las jurisdicciones que no actualicen su legislación y funcionamiento quedarán rezagadas. En ese marco, repasó las decisiones estructurales que sostienen el modelo rionegrino: la nueva ley de áreas industriales, el reempadronamiento de parques municipales y los mecanismos para estimular el desarrollo de parques privados.

A este andamiaje se suman instrumentos concretos como la Ley de Promoción Económica —con beneficios en Ingresos Brutos, Automotor, Sellos e Inmobiliario—, los incentivos para desarrolladores privados, la ventanilla única de la Agencia de Desarrollo Económico (ADERN) y el respaldo financiero del Fondo de Garantías FOGARIO, un conjunto de herramientas diseñado para reducir la fricción a la hora de radicar nuevas empresas.

APIA Cipolletti La primera jornada del Nodo APIA reunió a desarrolladores privados y al sector público.

Energía, logística y sustentabilidad en el centro de la agenda

La secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, trazó el mapa del crecimiento provincial e identificó los vectores que impulsarán la demanda de servicios industriales en los próximos años. Proyectos energéticos en desarrollo, el crecimiento portuario sobre la Costa Atlántica, el turismo en la Zona Andina, la minería en la Región Sur y la actividad agropecuaria en el Valle Medio configuran un escenario de expansión multisectorial que necesitará del soporte industrial que Cipolletti y sus parques están en condiciones de ofrecer. La diversificación geográfica de la demanda refuerza el valor estratégico del entramado logístico que la ciudad puede proveer como nodo distribuidor.

Por su parte, la secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, María Soledad Ponce, contextualizó el encuentro como el cierre de un ciclo de capacitaciones desarrolladas junto a los equipos técnicos de los distintos municipios de la provincia. Los ejes de trabajo del Nodo —financiamiento productivo, sustentabilidad y logística— fueron presentados como los tres pilares sobre los que se debe apoyar el crecimiento sostenido de los parques industriales en la nueva etapa. La articulación entre el nivel provincial y los equipos locales aparece como una condición ineludible para que la planificación se traduzca en resultados concretos sobre el territorio.

ECP TERCER PUENTE (13) En la zona del Tercer Puente, se están desarrollando cinco parques industriales privados para albergar a 400 empresas. Estefania Petrella

Río Negro, tercera provincia en cantidad de parques industriales

El presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Rodolfo Games, destacó el lugar que ocupa Río Negro en el ranking nacional: la provincia se posiciona como la tercera en cantidad de parques industriales y una de las primeras en calidad. Games valoró el acompañamiento sistemático del Gobierno Provincial y de los municipios como factor determinante de ese resultado. El encuentro se desarrolló en el Centro de Exposiciones y Artes "Roberto Abel" bajo el lema "Industria, sostenibilidad y desarrollo conectados al futuro", en el marco del programa federal Nodos APIA 2026 impulsado por la asociación a nivel nacional, que posiciona a Cipolletti como una de las ciudades de referencia en el mapa industrial de la Patagonia.