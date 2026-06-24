Alojó en su casa a una familia que se encuentra en la calle, pero sufrió una gran decepción: ¿Qué pasó?

Una vecina de buen corazón quiso brindar ayuda a gente necesitada, con niños incluidos, pero le respondieron de la peor manera. No los podía desalojar y tuvo que pedir ayuda.

Una dijo que tuvo que pedir ayuda a la policía para desalojar a una familia que alojó en su casa. La convivencia se volvió tormentosa porque se peleaban entre ellos.

A veces las buenas intenciones terminan siendo fiasco para la gente caritativa. Lo puede decir una vecina de Catriel que alojó en su casa a una familia con varios niños que se encontraba en estado de vulnerabilidad, pero terminó pidiendo ayuda a la Policía porque le retribuyeron de la peor manera.

El hecho se conoció en los últimos días y ha generado una enorme conmoción en la localidad petrolera rionegrina, luego que la misma damnificada hiciera pública la crisis que está atravesando.

Según narró en una entrevista realizado en la radio Alas, la señora le brindó alojamiento y asistencia a una familia que desde hace meses pide limosnas en distintos semáforos de Catriel , con el argumento de que necesitan dinero para regresar a la provincia de Mendoza.

La mujer contó que decidió darles hospedaje durante los días de bajas temperaturas, luego de conocer que el grupo familiar se encontraba en situación de calle. De acuerdo con su testimonio, inicialmente se trataba de cuatro personas, aunque posteriormente se sumaron otros dos menores.

En su afán caritativo la mujer destacó que no solo les brindó alojamiento, sino también alimentación, ropa y distintos elementos de uso cotidiano.

Sin embargo, la vecina sostuvo que sus buenas intenciones comenzaron a malograrse cuando comenzaron a producirse situaciones de “conflicto familiar que derivaron en un episodio de violencia ocurrido durante la madrugada del pasado viernes”.

Según indicó, el hecho fue entre ellos y le generó una enorme preocupación, que la llevó a requerir la intervención de las autoridades para terminar con el calvario.

"Siempre he ayudado a personas que necesitaban una mano y nunca tuve problemas. Es la primera vez que me ocurre algo así", expresó en la entrevista radial.

Discusiones y amenazas

En ese sentido, señaló que el viernes por la madrugada sus cobijados se enfrascaron en una violenta discusión que incluyó presuntas amenazas. Esa reacción le generó temor, por lo que les pidió que se retiraran. Sin embargo, no lo logró, por lo que tuvo que pedir la intervención de la Policía, cuyos efectivos se encargaron de desalojarlos.

Según trascendió, el mismo grupo familiar posteriormente habría intentado usurpar una vivienda ubicada en una chacra de la zona del Parque Industrial.

La mujer resaltó que hizo pública su mala experiencia para “advertir a otros vecinos sobre lo ocurrido”.

Habrían llegado de Mendoza

De acuerdo a lo que consignó el mismo medio, la familia alojada por la vecina se encuentra hace aproximadamente dos meses en la zona de Catriel y que alegan que les habían ofrecido trabajo en el sur, pero que no les cumplieron. Se alojaron durante un tiempo cerca de la terminal de colectivos en una carpa pequeña, lugar al que habían regresado recientemente.

La versión que maneja el mismo medio señala que serían oriundos de Guaymallén, provincia de Mendoza, de donde habrían partido en busca de otras oportunidades luego que se incendiara su vivienda.

Se los puede ver en distintos sectores de Catriel solicitando ayuda para regresar a su pueblo, y que el adulto no habría aceptado una oferta laboral. El grupo es numeroso y estaría compuesto por la pareja, un hijo de 21 años, dos adolescentes y tres menores.