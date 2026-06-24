Activó el botón antipánico en plena calle y detuvieron a su expareja: el oscuro antecedente que salió a la luz

La mujer pidió ayuda al sentirse amenazada por su expareja. La Policía llegó en minutos y el hombre terminó detenido.

La mujer activó el botón y rápidamente se desplegó un operativo en el lugar. Foto: Gentileza.

Una situación de extrema tensión se vivió en General Roca cuando una mujer activó el botón antipánico al advertir que su expareja se encontraba cerca de ella mientras caminaba por la vía pública. La alerta generó una rápida intervención policial que terminó con la detención del hombre denunciado.

El caso volvió a exponer la importancia de estos dispositivos de protección en situaciones de violencia de género, donde una reacción inmediata puede resultar determinante.

Todo comenzó cuando el aviso ingresó al Centro de Monitoreo especializado en violencia de género , ubicado en Viedma.

Del otro lado de la comunicación, la víctima informó que estaba en la calle y que su expareja se encontraba a pocos metros, una situación que le generó temor y la llevó a pedir asistencia urgente.

En cuestión de segundos, los operadores verificaron la situación y dieron intervención al sistema 911 RN Emergencias, activando el protocolo previsto para este tipo de casos.

La Policía llegó en minutos y lo encontró en una esquina céntrica

Tras el alerta, efectivos de la Comisaría 3° se dirigieron rápidamente hasta la intersección de Misiones y 9 de Julio, donde lograron localizar al hombre señalado por la víctima.

Poco después, la mujer formalizó la denuncia y la Fiscalía de turno dispuso medidas judiciales inmediatas. El acusado quedó detenido.

Un dato que agrava la situación del detenido

Fuentes oficiales indicaron que el hombre detenido también aparece mencionado en una investigación judicial por presuntas amenazas de bomba realizadas contra establecimientos educativos de la ciudad.

Ese antecedente agregó un elemento más de preocupación en torno al caso.

El botón antipánico, una herramienta clave en casos de violencia

El episodio dejó en evidencia cómo funciona el circuito de respuesta ante casos de violencia de género.

Cada activación genera un operativo coordinado entre centros de monitoreo especializados, operadores del 911 y personal policial, con el objetivo de asistir rápidamente a personas en riesgo y evitar situaciones de mayor gravedad.