Abren inscripciones para cursos gratuitos con rápida salida laboral: cuáles son y cómo anotarse

Desde este jueves abre la preinscripción para capacitaciones gratuitas en Fernández Oro con cupos limitados y formación en áreas muy demandadas.

Desde este jueves comenzará la preinscripción para una serie de cursos gratuitos en oficios con alta demanda laboral﻿. Foto: Archivo.

Quienes buscan capacitarse y mejorar sus posibilidades de conseguir trabajo tendrán una nueva oportunidad en Fernández Oro . Desde este jueves comenzará la preinscripción para una serie de cursos gratuitos en oficios con alta demanda laboral , impulsados por el Centro de Formación Profesional local.

La propuesta apunta a brindar herramientas concretas para el desarrollo personal y la inserción laboral , con capacitaciones vinculadas a sectores productivos que hoy ofrecen buenas oportunidades de empleo .

La convocatoria incluye tres capacitaciones orientadas a perfiles técnicos y oficios especializados :

Energía Solar: Sistemas Fotovoltaicos y Solar Térmica

Electricidad Industrial

Mantenimiento de Motores Eléctricos

Se trata de formaciones pensadas para quienes quieran adquirir conocimientos prácticos y desarrollar nuevas habilidades en sectores vinculados a la industria y las energías renovables.

Dónde y cómo anotarse

La preinscripción comenzará a partir de mañana y deberá realizarse de manera presencial, de 9 a 12, en la Oficina de Empleo de Fernández Oro.

Las capacitaciones se dictarán en el Centro de Formación Profesional de General Fernández Oro, ubicado en Sarmiento 354.

Desde la organización recordaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron acercarse con anticipación para asegurar un lugar.

Una oportunidad para mejorar el futuro laboral

Los cursos son gratuitos y están orientados a jóvenes y adultos que busquen sumar herramientas para insertarse o crecer en el mercado laboral.

Además de incorporar conocimientos técnicos, las capacitaciones permitirán formarse en áreas que hoy tienen una fuerte demanda, especialmente en sectores industriales y vinculados a nuevas tecnologías energéticas.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 299 456-0737. Una nueva chance para quienes buscan aprender un oficio y apostar a más oportunidades laborales en la región.