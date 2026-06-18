¡Atención! Curso de oficio con salida laboral en Cipolletti

La Muni anunció la apertura de las incripciones para una nueva capacitación en el Pichi Nahuel. Los detalles.

La Dirección de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Cipolletti anunció la apertura de las inscripciones para una nueva capacitación presencial de Ayudante de Cocina .

Las personas interesadas deberán presentarse el próximo martes 23 de junio de 11 a 12 en el Centro de Promoción Comunitaria del barrio Pichi Nahuel , ubicado en Pasaje de los Inmigrantes y América.

El taller está destinado a vecinos de la ciudad de entre 18 y 65 años . Desde la organización advirtieron que el cupo es limitado , por lo que se recomienda asistir puntualmente al horario fijado para asegurar una vacante.

Las clases teóricas y prácticas comenzarán el miércoles 1 de julio y se dictarán una vez por semana, todos los miércoles de 14 a 17 en las instalaciones del mismo centro comunitario del barrio Pichi Nahuel. La capacitación estará a cargo de Romina Otte, reconocida Chef Internacional y docente gastronómica con una destacada trayectoria en institutos prestigiosos como Pablo Armenti e IGI (Instituto Gastronómico Internacional).

curso taller de cocina

Desde la Dirección municipal resaltaron que este tipo de políticas activas son fundamentales para la economía local. El programa ofrece las herramientas técnicas necesarias para mejorar las condiciones de empleabilidad de los asistentes o facilitar el inicio de proyectos y negocios propios.

Programa de estudio y herramientas para el trabajo gastronómico

El objetivo central del trayecto formativo es preparar a los estudiantes en las tareas esenciales de una cocina profesional, bajo estrictas normas de higiene, seguridad y organización.A lo largo de la cursada, los alumnos incorporarán conocimientos sobre:

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y manipulación segura de alimentos.

y manipulación segura de alimentos. Reconocimiento de utensilios, herramientas y equipamiento profesional.

profesional. Aplicación de técnicas básicas de corte y métodos de cocción.

y métodos de cocción. Organización del espacio de trabajo y conservación de insumos.

Nociones sobre costos básicos y presentación final de productos.

y presentación final de productos. Desarrollo de hábitos de orden, limpieza y trabajo en equipo.

Medios de contacto y consultas

Para obtener más información, resolver dudas o realizar consultas específicas, la oficina de empleo dispuso la línea telefónica 299-5789466 y el correo electrónico [email protected]. Los detalles institucionales de este y otros programas municipales también se encuentran disponibles en el sitio web oficial www.cipolletti.gob.ar.