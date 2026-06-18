Megaproyecto de "lotes accesibles" en Fernández Oro: La Muni mostró el lugar y le contestó a los detractores

El asesor legal y coordinador de Gabinete de Fernández Oro , Martín Rebaliatti , defendió públicamente el Mega Proyecto que prevé la creación de 1500 lotes accesibles en la localidad e instó a los concejales a aprobar la iniciativa por el "bien de los hijos de Oro y de la clase trabajadora pues cada vez está más difícil acceder a un terreno".

A través de un video filmado directamente en ese lugar, el funcionario respondió a los detractores. Rebaliatti apuntó contra quienes rechazan la urbanización bajo el argumento de proteger la actividad productiva y pidió priorizar las necesidades habitacionales de la comunidad .

En paralelo a ello, la Muni lanzó una convocatoria abierta para transparentar la resonante propuesta . Tanto en los perfiles personales del funcionario como en las redes sociales de la Municipalidad de Fernández Oro , se invitó formalmente a los vecinos a acercarse a la oficina de legales. El objetivo es que puedan interiorizarse de primera mano sobre los detalles técnicos y los alcances del plan de loteo.

El descargo de Rebaliatti desde el futuro loteo

En el video difundido en su cuenta de Facebook, el coordinador de Gabinete recorrió el predio (por ruta 65, en la zona que une Oro con Allen) y contrastó el estado actual de las tierras con las críticas recibidas. “Vení, acércate que quiero mostrarte dónde estaría asentado el proyecto de futuros lotes accesibles para Fernández Oro. De paso te quiero mostrar las zonas productivas que defienden algunas de las personas que se oponen al proyecto, un proyecto que busca generar el acceso a la tierra para los próximos 20 años para los hijos de Fernández Oro y para la clase trabajadora”, señaló de forma directa frente a la cámara.

El funcionario puntualizó que el desarrollo se ejecutará por etapas y que la urgencia actual radica en convencer al Concejo Deliberante para que aprueben la iniciativa que tanta expectativa ha generado, una vez que sea enviada desde el Municipio.

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“Esta es la zona donde van a estar ubicados los 250 lotes iniciales que si el Concejo Deliberante nos acompaña podremos llevar adelante”, detalló desde el lugar.

Un llamado al debate y contundente mensaje a los concejales

Rebaliatti dirigió un mensaje directo a los legisladores municipales que cuestionan la propuesta oficial. “Les pido por favor a los concejales que se oponen por el momento a que piensen y que debatamos argumentos, ideas. Que si se oponen nos digan cuál va a ser la manera en que vamos a generar una política de acceso a la tierra para la clase trabajadora, los hijos de los vecinos de Fernández Oro, para los próximos años”, interpeló el asesor legal.

Para cerrar, vinculó el mega proyecto con la crisis habitacional que atraviesan los trabajadores y cuestionó la veracidad de los argumentos de la oposición. “Cada vez está más difícil para la gente común acceder a un lote, queremos trabajar en eso y tenemos que ponernos de acuerdo para la gente que más necesita de las políticas municipales para acceder a la tierra. Dejemos de defender como zonas productivas zonas que están abandonadas hace más de 25 años”, sentenció de manera tajante.

Cuánto valen las cuotas y la financiación

Desde la Muni informaron en su momento a LMC que el plan de pago de cada lote de 300 metros consiste en 48 cuotas de 250 mil pesos, aproximadamente.