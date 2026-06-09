Violencia sin límites en Cipolletti: ingresó por el ventiluz a la casa de su ex novia

El hombre agredió con golpes de puño en la cara y el cuello a su ex pareja. Después la obligó a ir hasta su vivienda, donde la víctima logró escapar.

La mujer aprovechó un momento de distracción y logró escapar a una plaza.

Un extremo episodio de violencia de género tuvo lugar este domingo por la mañana en una vivienda del barrio Antártida Argentina de Cipolletti. Un hombre protagonizó un brutal ataque contra su ex pareja, con golpes de puño en el rostro y el cuello.

La violenta situación comenzó en la casa del imputado, ubicada en la zona norte de la localidad. La víctima había asistido al lugar a pedido del hombre y allí comenzó la violenta agresión con golpes en la zona de la cara y el cuello.

Horas después, cuando la joven ya se encontraba en su domicilio, el acusado se presentó nuevamente e intentó ingresar a la vivienda , pese a la negativa de su ex novia. El hombre intentó ingresar por un ventiluz portando un cuchillo.

Pese a la voluntad expresa de la víctima, el imputado ingresó a la vivienda y volvió a atacar a la joven. Tras la agresión, el imputado la obligó a ir hasta el domicilio del hombre, bajo amenazas.

Una vez allí, estando en el interior de la casa, en un momento de distracción del agresor, la joven logró escapar hasta una plaza y logró pedir auxilio a un móvil policial.

violencia de género. La mujer logró escapar de la vivienda del imputado y pedir ayuda en una plaza.

Las lesiones en el cuello, rostro y extremidades fueron calificadas como leves

De esta manera, la Fiscalía formuló cargos por el delito de lesiones leves agravadas por la relación de pareja, amenazas calificadas y violación de domicilio en concurso real, siendo responsable a título de autor. La audiencia fue realizada esta mañana en el Foro Penal de Cipolletti.

Las lesiones en el cuerpo de la mujer fueron certificadas por la médica judicial, que calificó las heridas en el cuello, rostro y extremidades de la víctima como lesiones leves.

MINISTERIO PUBLICO FISCAL ECP (19) Estefania Petrella

La jueza ordenó una prohibición de acercamiento hasta el juicio

La Fiscalía solicitó diferentes medidas cautelares hasta el inicio del juicio que incluye la aplicación de un dispositivo de monitoreo satelital sumado a una prohibición de acercamiento a una distancia no menor de 300 metros de la víctima y su domicilio. El imputado tiene un impedimento total de contacto por cualquier medio, ya sea personal, digital o telefónico.

El abogado particular del imputado no realizó objeciones a los hechos ni a la calificación legal, como así tampoco a la medida cautelar.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la medida cautelar tal cual solicitó el fiscal.