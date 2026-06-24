Imputaron al hombre que atraparon escondido en una casa del barrio Villarino: había quedado libre en mayo

Es el sujeto que detuvo la Policía el domingo por la madrugada. Vecinos habían advertido sus movimiento sospechosos. Quedó en libertad, con medidas cautelares.

Marcos Figueroa fue deenido el domingo por la madrugada en el interior de una vivienda a la que se presume había entrado a robar. Hace cerca de dos meses había salido de prisión.

El hombre que el domingo por la madrugada fue atrapado escondido en el patio de una vivienda del barrio Villarino de Cipolletti , donde se presume que había entrado a robar, fue imputado y si bien quedó en libertad, deberá cumplir medidas cautelares ordenadas para proteger a las víctimas.

Lo llamativo del caso es que el sospechoso, identificado como Marcos Figueroa , 36 años de edad, tiene antecedentes penales y en mayo de este año había quedado en libertad tras cumplir una condena por hechos no precisados.

La audiencia de formulación de cargos se realizó el último martes y le adjudicaron haber cometido el delito de “violación de domicilio y encubrimiento”, dado que fue atrapado con una moto que había sido denunciada como robada.

No puede acercarse al barrio

La resolución le permitió salir en libertad, aunque le impusieron medidas restrictivas. Entre ellas la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del lugar donde fue detenido, y además le colocaron una tobillera para monitorearlo por GPS. Es una disposición ordenada para resguardar a los propietarios de las tres casas por donde suponen se metió para escapar de los uniformados.

Figueroa fue arrestado durante la madrugada del viernes tras un llamado recibido en el 911 RN Emergencias que alertó sobre la presencia de un desconocido que había ingresado a una propiedad ubicada en la calle José Hernández, entre Falucho y Arenales.

De inmediato una comisión de policías de la Comisaría 24 se trasladó hasta el lugar y se entrevistaron con vecinos que brindaron los primeros datos, por lo que desplegaron un operativo para atrapar al intruso.

Ladrón saltamuros moto

Durante los rastrillajes realizados en la zona, los uniformados detectaron una motocicleta que coincidía con las características aportadas por los denunciantes.

Junto al rodado también encontraron una mochila abandonada sobre la vereda, lo que reforzó la sospecha de que el delincuente todavía permanecía en las inmediaciones, destacaron fuentes de la fuerza.

Mientras avanzaban con las primeras averiguaciones, nuevos datos indicaron que el hombre estaba intentando escapar atravesando patios internos y saltando medianeras de viviendas cercanas.

Cayó oculto dentro de otra propiedad

A partir de esa información, el operativo se concentró en seguir el recorrido que había realizado el sospechoso. La búsqueda fue rápida. Tras inspeccionar distintas propiedades, finalmente los efectivos lograron encontrar al hombre escondido dentro del patio de una vivienda, donde permanecía agazapado intentando no ser descubierto.

Una vez reducido, se realizaron las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación.

El hallazgo que agravó aún más la situación

Durante la inspección en el lugar, la Policía encontró además un casco que no pertenecía a los propietarios de la vivienda donde se ocultaba. Pero el dato más importante apareció al verificar la motocicleta Motomel Skua 150 cc en el sistema policial. Según se confirmó, el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el pasado 12 de junio, vinculado a una causa por robo agravado con arma de fuego.

Tras confirmar la situación irregular del rodado, la Policía procedió al secuestro inmediato de la moto y al inicio de las actuaciones judiciales correspondientes contra el hombre detenido, quien finalmente pudo recuperar su libertad, aunque lo seguirán vigilando.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento fue posible gracias a la rápida denuncia realizada por vecinos al 911 y al trabajo coordinado del personal que intervino en el operativo.