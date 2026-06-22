Robó en una casa de Cipolletti, escapó saltando patios y terminó detenido en un insólito escondite

El sospechoso intentó huir saltando medianeras en Cipolletti, pero fue detenido en minutos. La Policía halló una moto vinculada a otro grave delito.

El sospechoso fue detenido por personal de la Comisaría 24°. Foto: Gentileza.

Un rápido operativo policial permitió detener en Cipolletti a un hombre de 36 años que había ingresado a robar en una vivienda y que intentó escapar atravesando patios y medianeras de casas cercanas para evitar ser descubierto.

El procedimiento, realizado por personal de la Comisaría 24° , terminó además con el secuestro de una motocicleta que registraba un pedido judicial vigente por una causa de robo agravado con arma de fuego.

El hecho se desencadenó luego de que vecinos alertaran a través del 911 RN Emergencias sobre la presencia de un hombre que había ingresado de manera ilegal a una vivienda y que se movilizaba a bordo de una motocicleta tipo enduro de 150 cilindradas.

Con la información aportada, efectivos policiales llegaron rápidamente al sector y desplegaron un operativo de búsqueda para intentar ubicar al sospechoso antes de que escapara.

Hallaron la moto y una mochila abandonada

Durante los rastrillajes realizados en la zona, los uniformados detectaron una motocicleta que coincidía con las características aportadas por los denunciantes.

Junto al rodado también encontraron una mochila abandonada sobre la vereda, lo que reforzó la sospecha de que el delincuente todavía permanecía en las inmediaciones.

Mientras avanzaban con las primeras averiguaciones, nuevos datos indicaron que el hombre estaba intentando escapar atravesando patios internos y saltando medianeras de viviendas cercanas.

Lo encontraron oculto dentro de otra propiedad

A partir de esa información, el operativo se concentró en seguir el recorrido que había realizado el sospechoso.

La búsqueda fue rápida. Tras inspeccionar distintas propiedades, finalmente los efectivos lograron encontrar al hombre escondido dentro del patio de una vivienda, donde permanecía agazapado intentando no ser descubierto.

Una vez reducido, se realizaron las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación.

El hallazgo que agravó aún más la situación

Durante la inspección en el lugar, la Policía encontró además un casco que no pertenecía a los propietarios de la vivienda donde se ocultaba.

Pero el dato más importante apareció al verificar la motocicleta Motomel Skua 150 cc en el sistema policial.

Según se confirmó, el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el pasado 12 de junio, vinculado a una causa por robo agravado con arma de fuego.

Secuestraron el vehículo y quedó detenido

Tras confirmar la situación irregular del rodado, la Policía procedió al secuestro inmediato de la motocicleta y al inicio de las actuaciones judiciales correspondientes contra el hombre detenido.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento fue posible gracias a la rápida denuncia realizada por vecinos al 911 y al trabajo coordinado del personal que intervino en el operativo.