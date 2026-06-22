Cipolletti: quiso robar una camioneta, se lastimó una mano y fue preso

El ladrón había roto el vidrio de una ventana del rodado. Escapó cuando advirtió que el dueño lo había visto, pero lo atraparon por la herida sangrante.

El hombre detenido por el intento de robo de una camioneta. En la maniobra se lastimó una mano.

Un hombre fue detenido por policías de la Comisaría 32 de Cipolletti acusado de haber intentado robar en una camioneta que se encontraba estacionado en inmediaciones de la esquina de las calles Paraguay y La Esmeralda.

Un testigo se comunicó para alertar que vio cuando un hombre que vestía una campera marrón había destruido el vidrio de una de las ventanas de una Toyota Hilux blanca.

Efectivos de la unidad policial concurrieron al lugar e iniciaron un rastrillaje por el sector, con el detalle de la vestimenta descripta por el vecino.

El dato fue clave y certero, porque los uniformados lograron encontrar minutos después a un sospechoso cuyas características coincidían con las señaladas, por lo que procedieron a demorarlo.

Pero además en esa parte del operativo advirtieron que el sujeto se había lastimado una mano, donde perdía abundante sangre. Posteriormente también constataron manchas de sangre en el cristal del rodado que había sido destruido, precisaron fuentes de la dependencia.

El acusado fue trasladado a la Comisaría del barrio La Paz en calidad de demorado a disposición de la Fiscalía de Turno. Primero los responsabilizaron de haber cometido el delito de daño, pero posteriormente lo recaratularon por “robo en grado de tentativa”. Según trascendió, el hombre se encuentra en situación de calle.

Jóvenes ladrones atrapados

En otro procedimiento realizado por personal de la misma unidad, un joven de 18 años recién cumplidos y un menor de 16 fueron atrapados luego de que los señalaran como los responsables de haber intentado primero robarle el auto a una mujer y después la rueda de auxilio de una camioneta.

El raid lo protagonizaron el último sábado en horas de la noche. Alrededor de las 21:30, un hombre alertó que dos sujetos le habían querido robar el auto a una vecina en inmediaciones de la esquina de las calles 25 de Mayo y Perú, pero que habían escapado sin lograrlo.

En el aviso, el testigo precisó que uno de los autores vestía un chaleco verde oscuro y el otro, delgado y de baja estatura, una campera con detalles en blanco.

Los efectivos que concurrieron al llamado se entrevistaron con la víctima, quien relató que se encontraba dentro del rodado y aparecieron dos desconocidos que le quisieron robar, pero que no lo lograron porque tenía las puertas trabadas.

Ladrones precoces

De todos modos, dijo que había gritado con fuerza, lo que hizo que los ladrones escaparan. Pero además sus exclamaciones pusieron en alerta al vecino que la ayudó.

Mientras estaban realizando ese procedimiento los uniformados fueron convocados a pocas cuadras de distancia por un vecino que refirió que dos hombres le habían querido robar la rueda de auxilio de su camioneta, una Ford Ranger.

Precisó que él había increpado a los delincuentes, quienes había escapado corriendo. Pero además dio un dato que coincidía con el hecho anterior: uno vestía un chaleco verde y el otro una campera con vivos blancos.

Conocido en el ambiente policial

Con esa información los policías iniciaron un rastrillaje en la zona que dio resultados positivos en la esquina de las calles España e Ituzaingó, donde divisaron a dos individuos que respondían a las mismas descripciones, por lo que ambos fueron demorados por el delito de “robo en grado de tentativa en dos oportunidades”.

Uno de los sospechosos tiene 18 años recién cumplidos y, según trascendió, es conocido en el ámbito policial local. Incluso hace pocos días habría regresado a la región tras haber estado internado en un instituto de menores con problemas de conducta.

Mientras que el adolescente de 16 años fue puesto a disposición de la SENAF - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-, desde donde se dispuso la entrega a su madre, informaron fuentes policiales. La causa será tramitada por las fiscales Alejandra Altamira y Florencia Piantoni.