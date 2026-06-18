Destruyó una camioneta de Vialidad Rionegrina con su Mercedes Benz: el impactante fallo judicial

La Justicia no le tuvo piedad al conductor que ocasionó el accidente. Ocurrió en el acceso a General Conesa sobre la ruta 250.

El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 250 y el acceso a General Conesa. Foto: Gentileza.

Un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo de Viedma determinó la responsabilidad civil tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de la Ruta Nacional 250 y el acceso a General Conesa .

El tribunal ordenó al conductor y al titular registral de un Mercedes Benz abonar a la Provincia de Río Negro el valor de reposición de una camioneta Toyota Hilux , destruida en el impacto.

El expediente judicial se tramitó en los tribunales de la capital provincial debido a que uno de los vehículos involucrados pertenecía a Vialidad Rionegrina , un organismo del Estado rionegrino.

Cruce transversal y colisión en la Ruta 250

El hecho se produjo cuando la camioneta oficial circulaba por la traza de la ruta nacional. En ese momento, el Mercedes Benz, que transitaba por la Avenida 25 de Mayo con intenciones de cruzar hacia un camino de ripio, inició una maniobra de cruce transversal e impactó de lleno contra el lateral derecho de la Toyota Hilux.

A raíz del fuerte impacto, el tránsito en el sector quedó parcialmente interrumpido, con vehículos detenidos sobre la calzada y las banquinas. Personal de emergencias médicas y fuerzas de seguridad vial trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados, ordenar la circulación y desplegar medidas preventivas para evitar nuevos accidentes.

Las pruebas clave: cámaras, peritajes y testigos

Para resolver la atribución de la culpa, el juzgado analizó un exhaustivo expediente administrativo y técnico. Las primeras actuaciones sumaron testimonios de los testigos presenciales del choque, además de las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el acceso a la localidad, las cuales permitieron reconstruir la secuencia previa a la colisión.

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Asimismo, peritos especializados realizaron inspecciones mecánicas y accidentológicas sobre ambos rodados. El informe técnico final incluyó el relevamiento de los daños materiales, el análisis de las marcas de frenado sobre la calzada y la posición en la que quedaron detenidos los vehículos tras el impacto.

El fallo judicial contra el automovilista

Finalmente, el juez contencioso administrativo concluyó que la responsabilidad del siniestro recayó sobre el Mercedes Benz al realizar la maniobra de cruce. La sentencia condenó formalmente al conductor y al titular del Mercedes Benz a pagar a la provincia el valor de reposición de una Toyota Hilux 4x2 cabina doble, la cual debe contar con similares características, estado de uso y conservación que la unidad dañada de Vialidad Rionegrina.