Denunció que tuvo que renunciar a su trabajo cansada de los acosos de su jefe, quien la tenía "en negro"

La mujer aseguró que el hombre le hacía insinuaciones y no lo soportó más. Pidió ayuda a la Policía porque teme que la siga hostigando.

Una mujer denunció por acoso a un hombre que administra un local comercial de Villa Regina donde ella trabajaba y aseguró que tuvo que dejar el empleo para librarse de él. Sin embargo, aclaró que pese a haber tomado esa drástica decisión, dijo que teme que la siga hostigando y se presente en su casa.

En la presentación formalizada en la Comisaría de la Familia el 7 de junio último, relató que el acusado, identificado con las siglas CA, “ha tenido actitudes” que la “han cansado”, pero además precisó que no le había formalizado el vínculo laboral, por lo que se desempeñaba “en negro”.

Respecto a los actos de acoso, puntualizó que se iniciaron a partir de la entrevista que le realizó previamente a sumarse al trabajo, porque “una de las preguntas que le hacía era si tenía novio y si vivía sola”. Pero posteriormente, agregó, el jefe continuó con sus embates, ya que “en todo momento le insinuaba que le gustaba”.

Pegar el portazo

El último hecho que padeció fue el 2 de junio, al cerrar el negocio. Sostuvo que CA “comenzó a insistir que se vaya con él” y que ante su rechazo “se puso agresivo”, aunque no se brindaron precisiones del tenor de la reacción. Resaltó que a partir de ese día no volvió a trabajar, pero ahora teme que el sujeto “vaya a molestarla a su domicilio”.

Al analizar los hechos la jueza de Paz Claudia Vesprini aclaró en primer lugar que la causa se debería tramitar en la Justicia Laboral, dado que la acusación se encuadraba en un caso de violencia que se habría registrado en el lugar de trabajo, y no un episodio de violencia familiar, ya que “ningún tipo de vínculo une a las partes en ese aspecto”.

De todos modos, sostuvo que se advierte en lo expresado por la mujer que CA “tiene una actitud sobre la denunciante que trascenderían los aspectos puramente personales, e ingresarían en conductas autoritarias, incómodas, desafiantes e intimidantes, las que se desarrollan y circunscriben al espacio laboral del que forman parte en su relación como empleador/empleada”.

En la resolución conocida recientemente, la magistrada se declaró incompetente para continuar tramitando el expediente y ordenó su envío a la Cámara Laboral de General Roca, por tratarse de un conflicto que se deberá investigar en esa instancia judicial.

El estremecedor caso denunciado en Cipolletti

Hace pocos días se conoció un caso similar en Cipolletti, donde dos ex empleadas de un comercio denunciaron en la red social Tik Tok que sufrían presuntas situaciones de acoso. Una de ellas relató que recibía "comentarios inapropiados, siempre refiriéndose a lo sexual. Comentando intimidades sobre él, seguido de comentarios hacia mi cuerpo, diciendo que yo le gustaba porque me mostraba”, explicó.

Entre los cuestionamientos expuestos en el video, las ex trabajadores también mencionaron supuestas condiciones laborales irregulares. Por ejemplo, relataron que cumplían jornadas laborales mayores a las 8 horas obligatorias, que los francos tenían restricciones para ser utilizados y que no se abonaban las horas extras de los domingos o feriados. El caso está judicializado, y se abrió una investigación a cargo de la Fiscalía local, donde hicieron las denuncias.