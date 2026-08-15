El gran cierre de la Fiesta Nacional de la Nieve: quiénes tocan el domingo y la elección de la reina

Este sábado se realizó la tradicional carrera de mozos y las candidatas a reinas lucieron los diseños de las tejedoras regionales en el concurso del pulóver.

Las candidatas a reinas se lucieron en el concurso del pulóver. Foto Euge Neme, El Cordillerano.

Bariloche vive jornadas a pura celebración e identidad patagónica en el marco de la 55ª edición de la Fiesta Nacional de la Nieve . Tras un fin de semana lleno de actividades tradicionales y color, la fiesta popular se encamina hacia su gran jornada de cierre este domingo , donde la tradición, la belleza textil y la música en vivo convivirán en un marco único.

Durante la antesala del gran cierre, las calles y espacios icónicos de la ciudad sirvieron de escenario para eventos emblemáticos que convocaron a vecinos y turistas.

San Carlos de Bariloche vive jornadas a pura celebración e identidad patagónica en el marco de la 55ª edición de la Fiesta Nacional de la Nieve . Tras un fin de semana lleno de actividades tradicionales y color, la fiesta popular se encamina hacia su gran jornada de cierre este domingo, donde la tradición, la belleza textil y la música en vivo convivirán en un marco único.

La previa: destreza urbana, carrera de mozos y el icónico Concurso del Pulóver

Durante la antesala del gran cierre, las calles y espacios icónicos de la ciudad sirvieron de escenario para eventos emblemáticos que convocaron a vecinos y turistas.

Carrera de Mozos y Camareras: Con más de 80 participantes y organizada por UTHGRA Bariloche, la clásica prueba de destreza gastronómica reunió a los profesionales del sector a puro equilibrio por el centro barilochense. En la categoría damas, Florencia Di Benedetto se coronó bicampeona, escoltada por Agustina Bahamonde y Paula Alejandra Suárez. En la categoría Máster masculina, José Luis Seguel se llevó el primer lugar, mientras que en la categoría Libre se impuso Braian Cárdenas. Los ganadores de cada categoría recibieron un premio de $500.000, destacando la labor y el valor del trabajo gastronómico en la ciudad.

El Concurso del Pulóver: En el Puerto San Carlos, las diez candidatas a Reina Nacional de la Nieve fueron las encargadas de lucir las producciones del tradicional certamen textil. Un total de 23 tejedoras y artesanas de la región compitieron en tres categorías (tejido a mano, técnicas industriales y mixtas). Las postulantes desfilaron luciendo ponchos, chalecos y pulóveres artesanales, rindiendo homenaje a la identidad y a la tradición textil patagónica.

Todo listo para el domingo de cierre

El domingo llegará el gran cierre de la 55ª edición. La jornada comenzará con el tradicional Concurso de Hacheros, una de las postales históricas de la celebración, donde los competidores pondrán a prueba su fuerza y destreza técnica.

Más tarde tendrá lugar la Elección de la Reina Nacional de la Nieve, que este año incorporará un nuevo sistema de selección para la coronación de la nueva soberana.

Después llegará el turno de la música. El escenario del Centro Cívico tendrá como protagonistas a Turf a las 19:00 hs y a Los Auténticos Decadentes a las 21:00 hs, dos bandas emblemáticas del rock argentino que serán las encargadas de cerrar la programación artística a puro fiesta y pogo frente al lago Nahuel Huapi.