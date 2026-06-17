Indignante robo a jardín de infantes durante los festejos mundialistas: "Los chicos están tristes"

El trabajo que los alumnos de salas de 4 y 5 años realizaron con sus familias todo el finde desapareció en horas de la madrugada. El mensaje de la directora.

La alegría por el triunfo de la Selección Argentina con los tres goles de Lionel Messi en su debut en el Mundial 2026 se transformó en tristeza e impotencia para la comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 117 de Cipolletti , que este martes amaneció con una desagradable sorpresa.

Desconocidos se llevaron las banderas que alumnos, familias y docentes habían confeccionado de manera colectiva para celebrar el Día de la Bandera y dar visibilidad al establecimiento.

El proyecto había nacido con un fuerte espíritu comunitario. La propuesta consistía en que las familias trabajaran junto a los niños en la elaboración de banderas argentinas que luego serían unidas para formar una gran insignia destinada a rodear y abrazar el jardín y mostrar hacia la comunidad el trabajo realizado por alumnos y docentes.

“Compramos tela, las fuimos repartiendo en partes iguales a los chicos. De regreso del fin de semana largo traían las banderas y varias mamás vinieron al jardín con máquinas de coser para armar una gran bandera”, explicó la directora del establecimiento, Silvina Frutos, en diálogo con LM Cipolletti.

Un proyecto para darle identidad al jardín

Frutos contó que asumió la dirección este año y que uno de sus principales objetivos es fortalecer la identidad institucional del jardín, el único establecimiento público de nivel inicial ubicado en el centro de Cipolletti.

“Estamos con un proyecto, soy nueva en la dirección, tratando de visibilizar el jardín. Es el único público del centro, necesita arreglos, está pegado a la Escuela 53 y muchas veces no se identifica”, señaló.

La iniciativa de las banderas buscaba justamente mostrar el trabajo que se realiza puertas adentro y generar un sentido de pertenencia entre las familias y los alumnos.

Madres armando la bandera Jardín

“La idea era abrazar el jardín con banderas hechas por las familias. Apostamos a mostrar hacia afuera lo que hacemos en la institución. Incluso ponemos carteles pidiendo que cuiden los trabajos de los niños”, agregó.

El robo que golpeó a toda la comunidad educativa

Sin embargo, durante la noche de los festejos por la victoria argentina, alguien decidió llevarse todo el trabajo realizado durante semanas. “Anoche, suponemos que durante los festejos, nos robaron todo”, lamentó la directora.

La situación generó conmoción y angustia entre docentes, directivos y familias. El jardín cuenta con aproximadamente 50 alumnos de salas de 4 y 5 años, distribuidos entre los turnos mañana y tarde.

“Los chicos hicieron trabajos en sus casas junto a sus familias. Hay tristeza y amargura. Esta mañana se contrapuso un poco con la alegría de anoche por el partido. La conmoción fue general cuando llegamos al jardín”, relató Frutos.

Indignante robo a jardincito en los festejos por el triunfo de la selección

Además, destacó que las telas utilizadas para confeccionar las banderas habían sido compradas por las propias docentes para evitar que las familias tuvieran gastos adicionales.

“La tela la habíamos comprado las docentes para no encarecerles los costos a las familias. La propuesta era que durante el fin de semana compartieran ese momento juntos en casa, con esa actividad. Hoy es un día en el que estamos tristes”, expresó.

Antecedentes y reclamo por mayor cuidado

El robo de las banderas no es un hecho aislado. Según recordó la directora, el jardín ya fue víctima de otros episodios similares.

“Me cuentan que años anteriores también hubo casos. El año pasado entraron y se llevaron una calesita y una casita de madera. Pasaron la reja del jardín y las sacaron”, comentó.

A esto se suman otros problemas que afectan cotidianamente al establecimiento. Frutos indicó que, debido a la cercanía con la plaza, muchas personas utilizan los accesos del jardín como baño público y suelen encontrar ropa u objetos abandonados en el predio.

Jardín banderas

La directora remarcó que el establecimiento necesita mejoras y que muchas de ellas se realizan gracias al aporte de las familias y al esfuerzo de la comunidad educativa. “Trabajamos con pequeños aportes y con materiales que conseguimos para darle identidad al jardín y hacerlo propio. Da impotencia porque uno hace cosas y pasa esto”, manifestó.

No bajar los brazos

Pese al dolor y la indignación, desde la institución aseguraron que no abandonarán el proyecto ni dejarán de generar propuestas abiertas a la comunidad.

“Al ingresar hoy ya empezamos a trabajar sobre las actividades programadas para la fecha. Pero estamos viendo qué hacemos porque no queremos dar el brazo a torcer. Queremos que la propuesta siga y que todo el mundo la disfrute”, sostuvo Frutos.

Y concluyó con un mensaje de perseverancia frente a la adversidad: “Hay que apostar a mostrarnos hacia afuera, no replegarnos”. Insistir, pese a todo, suele dar sus "frutos".