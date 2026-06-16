Sorpresa en Río Negro: Ander Herrera apareció de vacaciones y dejó un mensaje para los hinchas de Boca

El ex mediocampista de Boca fue visto en Bariloche junto a su pareja, grabó un saludo para fanáticos xeneizes y su futuro ya genera expectativa.

El experimentado volante español se encuentra de vacaciones en Bariloche mientras define su futuro. Foto: Gentileza.

El ex jugador de Boca Juniors , Ander Herrera , sorprendió este fin de semana tras aparecer en San Carlos de Bariloche disfrutando de unos días de descanso junto a su pareja.

La presencia del mediocampista español no pasó desapercibida, especialmente entre los fanáticos del Xeneize , que rápidamente hicieron viral un mensaje que grabó especialmente para una peña local.

A través de un video, Herrera envió un mensaje directo a los hinchas de Boca de Bariloche y dejó en claro el cariño que construyó durante su paso por el club.

“Estoy visitando vuestra ciudad, es hermosa. Les quería agradecer por el apoyo siempre y aguante Boca”, expresó el futbolista español, en un saludo que comenzó a circular rápidamente entre los fanáticos.

Tras irse de Boca, Ander Herrera apareció en Bariloche y dejó un mensaje viral

Su salida de Boca fue antes de lo esperado

La etapa de Herrera en Boca Juniors terminó antes de lo previsto. A pesar de que todavía le restaban meses de contrato, ambas partes decidieron finalizar el vínculo y el volante quedó con el pase en su poder para definir su futuro.

La noticia generó repercusión inmediata en Argentina y también en España, donde varios clubes comenzaron a seguir de cerca su situación.

España aparece como su próximo destino

Tras confirmarse su salida, desde Europa surgió el primer interés concreto: Real Zaragoza, institución donde inició su carrera profesional.

Desde el club español dejaron en claro que buscarán repatriarlo si existe una posibilidad, ya que consideran que su experiencia internacional puede ser clave en el proyecto deportivo que planean reconstruir.

La emotiva despedida que dejó en Boca

Antes de cerrar su ciclo en Argentina, Herrera publicó un mensaje cargado de emoción para despedirse del club y de los hinchas.

“Seguiré ligado al club desde otro lugar, como hincha para toda la vida”, expresó el futbolista, que también dedicó palabras especiales a Juan Román Riquelme, a sus compañeros y a toda la gente que lo acompañó durante su paso por La Bombonera.