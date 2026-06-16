Un municipio de Río Negro proyecta su propia policía local y anuncian la compra de equipamiento

La iniciativa es impulsada por el intendente de Bariloche, Walter Cortés. Los nuevos agentes tendrán el acompañamiento de policías. Hay antecedentes en el país.

El intendente de Bariloche , Walter Cortés, anunció que avanza la creación de una Policía Municipal para luchar contra la inseguridad y la delincuencia que aqueja esa ciudad, donde el turismo es uno de sus principales motores que mueve su economía y el resguardo de los visitantes es un punto clave para la reputación de la zona.

En principio, el cuerpo comenzará a integrarse con personal que actualmente se desempeña en el área de Protección Civil . Al respecto, el jefe comunal destacó que no será necesaria una capacitación extensa para el cambio de funciones, al considerar que los trabajadores ya cuentan con experiencia en terreno. “No necesitan capacitación porque ya están preparados para esta tarea”, sostuvo en declaraciones al sitio barilocheopina.com.

La iniciativa tiene como objetivo el cumplimiento de tareas de control, patrullajes preventivos y presencia en la vía pública para brindar asistencia a vecinos y turistas, acompañados por efectivos de la Policía rionegrina.

Policías de la Comisaría Segunda de Bariloche atraparon a un grupo de menores que habían atacado a un hombre para robarle.

La conformación de la fuerza comunal ya comenzó a tomar forma con la adquisición de vehículos para cumplir con la tarea encomendada.

Cortés, que políticamente se ha acercado al gobierno provincial, informó en el transcurso de la semana pasada que compraron tres motos y tres autos para esa misión.

“Lo vamos a ir haciendo despacito”, señaló el intendente durante un encuentro con la prensa, donde dio detalles del proyecto, que presentó en noviembre del año pasado.

Sin armas y con respaldo policial

El esquema operativo contempla que los agentes municipales no porten armas de fuego y realicen patrullajes en binomios, siempre acompañados por efectivos de la Policía de Río Negro, que actuarán como respaldo en intervenciones que requieran facultades específicas.

Desde el Municipio remarcaron que se trata de un modelo adaptado a las particularidades de Bariloche, con un enfoque propio en materia de seguridad urbana. En ese sentido, Cortés planteó que la iniciativa busca reforzar la identidad local en la gestión de la prevención.

“Esto apunta a imaginarnos un Bariloche con nosotros, que ataquemos nuestros problemas porque somos una ciudad lejos de todo, con características distintas al resto de la provincia”, expresó el intendente al mismo medio cordillerano.

Un proyecto que se reflota

El anuncio de Cortés reabre una discusión que aparece cada tanto en Bariloche desde hace más de dos décadas: la posibilidad de que el municipio tenga una participación más activa en tareas de prevención y vigilancia urbana.

La Constitución de Rio Negro, puntualiza el sitio ADN, establece que la seguridad es una competencia primaria de la Provincia, pero distintos gobiernos locales intentaron, con mayor o menor intensidad, desarrollar herramientas complementarias.

Durante distintas gestiones se fortalecieron áreas de Inspección General, Tránsito, Protección Civil y sistemas de monitoreo urbano. También hubo proyectos impulsados desde el Concejo Municipal para crear cuerpos preventivos municipales o guardias urbanas, aunque nunca llegaron a consolidarse como una fuerza estable con presencia permanente en las calles.

Uno de los antecedentes más conocidos a nivel nacional fue la Guardia Urbana Municipal de Rosario, un cuerpo civil no armado creado para tareas de prevención, mediación y presencia estatal en la vía pública. Sus agentes realizaban recorridas preventivas, detectaban situaciones de riesgo y articulaban con policías, bomberos y servicios de emergencia, aunque sin facultades de detención ni funciones policiales tradicionales.