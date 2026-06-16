RTO en talleres mecánicos: Qué pasará en Río Negro tras el anuncio de Nación

El titular de Vialidad, Raúl Grün contó a LMC a la postura de Río Negro tras la disposición de Nación . Además, los flamantes radares captan quién tiene RTO y quién no.

El Gobierno Nacional reglamentó la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) , conocida en Río Negro como Revisión Técnica Obligatoria (RTO) , y habilitó la posibilidad de que talleres mecánicos y concesionarios puedan realizar inspecciones vehiculares.

La medida fue establecida mediante la Resolución 32/2026 y busca ampliar la oferta de centros verificadores en todo el país. Entre los principales cambios se encuentran la desregulación de tarifas y la modificación de los plazos de vigencia para los vehículos más nuevos.

Sin embargo, la implementación dependerá de cada provincia, ya que algunas podrán adherir a la reforma nacional mientras que otras continuarán con sus sistemas actuales.

Río Negro mantendrá el "esquema vigente"

En ese contexto, el titular de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, explicó a LM Cipolletti que la provincia no tiene previsto realizar cambios inmediatos en el sistema de concesiones de la RTO.

“No desconocemos lo de Nación, pero tenemos un esquema armado de concesiones que por el momento están vigentes. Hay una política que se viene llevando adelante, fundamentaremos eso y lo vamos a mandar a Nación para que lo analicen”, señaló.

ECP RTO 2026 (67) Estefania Petrella

Actualmente, Río Negro está dividida en tres zonas de operación: este, oeste y centro. Según detalló Grün, las dos primeras cuentan con contratos vigentes por tres años más. Y en la restante no está lejos de ser aceptada la oferta de una empresa en la licitación por la planta de General Roca.

“Tenemos 3 zonas, este-oeste y centro. En las dos primeras hay contratos por 3 años más, y en el centro que venció el 30 de abril hicimos el quinto llamado a licitación y estamos analizando las ofertas para seguir”, indicó.

Serían siete plantas de RTO en la provincia

Respecto de la zona centro, el funcionario precisó que existe una oferta en análisis para reactivar la planta de General Roca. “Si resulta viable la oferta por la planta de Roca, habría 7 plantas activas en la provincia: Viedma, San Antonio Oeste, Choele Choel, Cipolletti, Bariloche, El Bolsón y Roca”, explicó el funcionario

Además, remarcó que cualquier eventual adecuación al nuevo esquema nacional recién debería evaluarse una vez finalizados los contratos vigentes, aunque todo queda supeditado a "la devolución que nos haga Nación". Desde la lógica, “como mínimo tendrían que vencer las concesiones y ahí ver, eso pensamos”, sostuvo.

Dudas sobre la habilitación de talleres privados

Uno de los puntos que genera incertidumbre en la provincia es la implementación práctica del nuevo sistema impulsado por Nación, especialmente en lo referido a la habilitación de talleres mecánicos para realizar verificaciones.

“No está claro quién habilitaría los talleres, habría que ajustar muchas cosas en un futuro”, advirtió Grün.

El titular de Vialidad destacó además el Sistema Operativo desarrollado por la Universidad Nacional del Comahue para la gestión de las verificaciones técnicas. “Está instalado en más de 90 plantas sobre 150 plantas que hay en el país”, resaltó.

Los controles continúan y la RTO sigue siendo obligatoria

Mientras se debate la implementación de los cambios nacionales, la RTO continúa siendo un requisito obligatorio para circular en Río Negro.

Consultado sobre si el certificado/requisito sigue siendo exigido en los controles de tránsito, Grün fue contundente: “Sí, la policía de tránsito se encarga de pedirlo y labrar multas de ser necesario. Con la implementación de radares hay controles de velocidad y además el sistema de cámaras capta a cada vehículo que no tiene la RTO en regla y se le notifica la irregularidad a su conductor”.

De esta manera, aunque Nación avanzó con una profunda reforma del sistema de verificaciones vehiculares, Río Negro mantendrá por el momento su modelo de concesiones y seguirá exigiendo la RTO en los controles viales de toda la provincia.