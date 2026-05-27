Proponen enseñar inglés desde jardín en todas las escuelas públicas rionegrinas

El proyecto propone enseñar inglés desde los 3 años en escuelas públicas rionegrinas y apunta a reducir la desigualdad educativa desde la infancia.

Ingresó a la Legislatura de Río Negro una proyecto para que la enseñanza de Inglés sea obligatoria desde jardín de infantes.

Un proyecto de ley ingresó en la Legislatura de Río Negro con el objetivo de incorporar la enseñanza del idioma inglés como contenido obligatorio desde el nivel inicial . La iniciativa apunta a que todos los niños, a partir de los tres años, accedan a una formación continua y gradual en lengua extranjera dentro del sistema educativo público .

La propuesta establece que el inglés forme parte de la currícula en jardines maternales, jardines de infantes y en los primeros años del nivel primario —1º, 2º y 3º grado— en todas las instituciones dependientes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia. De avanzar, se trataría de un cambio estructural en el enfoque educativo rionegrino, con impacto directo en la formación temprana de los estudiantes.

El proyecto busca sumar la obligatoriedad de la enseñanza desde sala de 3 años en Río Negro.

Reducir la brecha educativa

Uno de los principales fundamentos del proyecto radica en la desigualdad existente en el acceso a la enseñanza de idiomas. Según datos del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia proyectados para 2025, el déficit en la enseñanza de una lengua extranjera en la educación primaria pública alcanza el 68,2%, mientras que en el ámbito privado se reduce al 15,4%.

La brecha se profundiza aún más al analizar la variable socioeconómica. En los sectores de menores ingresos, el déficit trepa al 81,9%, en contraste con apenas un 12,1% en los sectores de mayores recursos. En ese contexto, los autores del proyecto advierten que la falta de acceso al aprendizaje del inglés en la escuela pública contribuye a consolidar desigualdades desde edades tempranas.

“Si la educación pública no incorpora el idioma en su currícula, el Estado estaría generando mayores diferencias a la hora de crear oportunidades para los estudiantes”, sostienen los impulsores de la iniciativa.

ECP JARDIN 1 (1) En la actualidad, el sistema de educación prevé la enseñanza de inglés desde la primaria. Estefania Petrella

Una herramienta clave en un mundo globalizado

El proyecto fue presentado por los legisladores Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich y Martina Lacour, quienes destacan el rol del inglés como una herramienta fundamental en el mundo actual.

En los fundamentos, definen al idioma como una “llave inmediata de acceso” a múltiples ámbitos, entre ellos la educación superior, el mercado laboral y la tecnología. En esa línea, remarcan que en la mayoría de las instituciones privadas del país el inglés ocupa un lugar central, lo que refuerza la necesidad de equilibrar las oportunidades desde el sistema público.

La importancia de la educación temprana

Desde el punto de vista pedagógico, la iniciativa se apoya en estudios que destacan los beneficios del aprendizaje de idiomas en la primera infancia. Según especialistas, esta etapa es clave debido a la plasticidad cerebral, que permite incorporar nuevas lenguas de manera más natural y efectiva.

El proyecto plantea que la enseñanza del inglés en edades tempranas debe realizarse a través del juego y de estrategias didácticas adaptadas al desarrollo infantil. Este enfoque no solo favorece la adquisición del idioma, sino que también potencia habilidades cognitivas, mejora el rendimiento académico y facilita el aprendizaje de otros lenguajes en el futuro.

Además, experiencias internacionales indican que el bilingüismo desde edades tempranas contribuye a una mayor flexibilidad mental, mejores capacidades de resolución de problemas y una mayor apertura cultural.

Sesion preparatoria legislatura RN 2026 El proyecto tuvo ingreso en la Legislatura y ahora deberá pasar por comisiones. Gentileza

Un debate abierto

La iniciativa abre el debate sobre el rol del Estado en la formación lingüística de las nuevas generaciones y sobre la necesidad de actualizar los contenidos educativos frente a los desafíos del siglo XXI.

Si bien el proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente, ya pone en agenda una discusión de fondo: cómo garantizar igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento y preparar a los estudiantes para un mundo cada vez más interconectado.

En caso de prosperar, la incorporación del inglés desde el nivel inicial marcaría un cambio significativo en la educación pública rionegrina, con la intención de achicar brechas y ampliar horizontes desde los primeros años de escolaridad.